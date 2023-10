Camille Rouquet

Marco Passafiume Alfieri CNP Vita Assicura

Début de carrière en tant que consultant chez Arthur Andersen Consulting (1998). Responsable du développement produit chez Pioneer Investments à Milan et Dublin (2002), responsable du développement produit au département marketing de Banca Intesa (2003), directeur marketing de Banco Popolare (2006). BNP Paribas (2007) : responsable du marketing retail, des ventes de BNL-BNP Paribas Investment Solutions Italia puis directeur commercial chez BNP Paribas Cardif Italie. Directeur général-adjoint de Prudential Financial en Italie (2014). Groupe Cattolica Assicurazioni (2018) : successivement directeur de la bancassurance et de l’activité vie du groupe, puis directeur général des joint-ventures vie et protection (Vera Assicurazioni, Vera Vita, BCC Assicurazioni et BCC Vita). Directeur général de AmTrust Assicurazioni (2023). CNP Assurances : directeur général de CNP Vita Assicura et CNP Vita Assicurazione, filiales italiennes (depuis 2023).