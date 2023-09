Bruno Valersteinas OneLife Chief Executive Officer

Parcours professionnel

Début de carrière au ministère de l’Economie et des finances en tant qu'économiste (1997-00) puis conseiller économique pour l’Asie au Consulat Général de France à Hong-Kong (2000-03). Responsable du département analyse des échanges et stratégies d’internationalisation (2003-06) et responsable Asie du Nord (2006-07) à la Direction générale du Trésor. Groupe BNP Paribas : responsable de la coordination du contrôle permanent (2007), directeur de l’audit (2009) puis directeur du service clients de BNP Paribas Cardif France, responsable des partenariats banques privées et entreprises et membre du comex de Cardif France, directeur général d’Assurance Épargne Pension - AEP (2016). La France Mutualiste : directeur général adjoint en charge de la stratégie, du marketing et de la communication du groupe (2020), directeur général délégué (2021) et parallèlement directeur général de la filiale Média Courtage (2020). Chief Executive Officer de OneLife (depuis 2023).