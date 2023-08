Bruno de Pampelonne Tikehau Capital Président exécutif de Tikehau Capital en Asie et conseiller spécial auprès des co-fondateurs du groupe

Parcours professionnel

En poste au sein de la banque d’affaires en France et l'étranger, notamment chez Goldman Sachs, au Crédit Suisse First Boston, Country Head de Merrill Lynch France. Président de Tikehau Investment Management (2006) puis président exécutif de Tikehau Capital en Asie et conseiller spécial auprès des co-fondateurs du groupe (depuis 2023).

Diplômes : EDHEC Business School (1981)