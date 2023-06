Benoît Fouilland ContentSquare Chief Financial Officer

Parcours professionnel

Début de carrière chez PricewaterhouseCoopers (1991) puis différentes fonctions au sein de la direction financière de Vivendi. British Telecom : directeur de projets de fusions acquisitions, vice-président Venture Operations, directeur financier pour la région Asie-Pacifique. Business Objects (2002) : vice-président finance Europe, Moyen-Orient et Afrique, à Paris, vice-président groupe Corporate Finance à San-José (2006-08) puis vice-président senior et directeur financier (2008). Directeur financier du groupe Criteo (2012) puis directeur financier et membre du comité de direction générale au sein de Firmenich (2020). Chief Financial Officer de Contentsquare (depuis 2023).