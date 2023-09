Bastien Le Sagère

Clément Michaud Crédit Agricole Assurances

Début de carrière en qualité de chargé de missions en stratégie, gestion de projet et marketing dans les domaines bancaire et télécoms chez Gemini Consulting (2000) puis chargé de missions de conseil en stratégie, organisation et finances pour le Boston Consulting Group (2004). Axa (2007) : auditeur stratégique (2007), directeur des finances de la ligne assurance dommages du groupe (2010), directeur des finances (2013) puis directeur général par intérim (2016) d'Axa Pologne. Crédit Agricole Assurances : directeur financier, directeur des assurances collectives de Crédit Agricole Assurances et directeur général de Crédit Agricole Assurances Retraite (depuis 2023) et membre du comité exécutif (depuis 2017).