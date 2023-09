Baptiste Bachelier

Jean-Michel Mangeot MNK Partners France

Début de carrière à la Direction du budget au ministère de Finances (1988-92). AGF (1992) : successivement, adjoint au responsable de la stratégie (1992-93), directeur adjoint du département financement et participations (1993-96), directeur en charge de l'actionnariat et de la communication financière au sein du secrétariat général (1996-98), secrétaire général groupe (1998) ; administrateur d'AGF La Lilloise et de Château Larose-Trintaudon, PDG de Protexia (2001) et du groupe Carène ; coordinateur de l’intégration d’AGF au sein du groupe Allianz et participant à de nombreuses opérations de fusions et acquisitions au sein du groupe Allianz. Secrétaire général et membre du comité opérationnel de Wendel (2006) et directeur général délégué de Winvest International (2007). Délégué général au sein de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) (2011-16) puis directeur du comité scientifique et de perfectionnement et directeur de l’innovation au sein de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (Groupe ESPI) (depuis 2017). Senior Advisor (2020) puis évaluateur interne indépendant (depuis 2023) au sein de MNK Partners.