Axelle Banier

Christian Scherer Airbus

Airbus (1984) : responsable des contrats commerciaux (1984), directeur contrats d'Airbus Amérique du Nord détaché aux Etats-Unis (1987-94), directeur marchés du leasing au siège, puis, en parallèle, directeur contrats et Pricing monde (1999), directeur adjoint commercial, directeur de la stratégie et des programmes futurs, directeur des ventes et des opérations internationales chez Cassidian à Munich, en Allemagne (2012), directeur du marketing et des ventes chez Airbus Defence and Space et Managing Director d'Airbus Defence and Space GmbH, vice-président exécutif et directeur d'Airbus Group International, président exécutif d'ATR (2016), directeur commercial (2018), directeur général de l'aviation commerciale (courant 2023) et membre du comité exécutif.