Arnaud Jacquemin Société Générale Directeur du métier titres

Parcours professionnel

Société Générale (depuis 1993) : notamment, en poste dans le domaine du financement de projets, responsable stratégie en France et aux Etats-Unis au sein de Société Générale Corporate and Investment Banking, directeur adjoint de la gestion financière au sein de la direction financière et du développement du groupe (2003), directeur de la gestion financière (2004), directeur financier délégué du groupe et membre du comité de direction (2008), directeur délégué des risques du groupe (2012), membre du comité de direction, secrétaire général adjoint groupe (2015), directeur délégué de la conformité du groupe (2017), responsable pays pour le groupe au Luxembourg et administrateur délégué (Chief Executive Officer) (CEO) de Société Générale Luxembourg (depuis 2018) puis directeur du métier titres (dès validation par la Banque Centrale Européenne de son successeur en tant que CEO de Société Générale Luxembourg).