Arnaud Colombel Meeschaert Asset Management Responsable gestion crédit

Parcours professionnel

Début de carrière en tant que gérant crédit chez CPR AM (2006-12). Responsable de la gestion crédit à La Banque Postale AM puis chez Ostrum AM (2020). Responsable gestion crédit au sein de Meeschaert Asset Management (depuis 2023).