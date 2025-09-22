Antoine Tisnès Union Financière de France Directeur financier 47 ans

Parcours professionnel

Antoine Tisnès a débuté sa carrière chez HSBC France (2002) : il était chargé du pilotage de la performance des banques régionales et du produit net bancaire par client. Ensuite, il a poursuivi son parcours chez Axa Investment Managers (2008) : il a contribué à l’analyse de la performance et à la transformation des outils de pilotage de gestion d’actifs. Enfin, il a intégré Tikehau Capital en 2015 : il a été responsable de la structuration financière et du contrôle de gestion pour la gestion d’actifs et il a fortement accompagné la forte croissance du groupe, ses acquisitions stratégiques et son expansion internationale. Il est nommé directeur financier de l’Union Financière de France depuis le 1er septembre 2025.