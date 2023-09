Antoine Pellieux

Guillaume Borie France Assureurs

Début de carrière en qualité de collaborateur parlementaire auprès d'un député français (2007-09). Axa (depuis 2009) : chargé de communication pour le fonds Axa pour la recherche puis chargé de relations presse (2010-13), secrétaire du conseil d'administration du groupe et chargé de mission auprès du PDG Henri de Castries (2013), directeur Corporate Development du groupe en charge de la stratégie du groupe et de son exécution mondiale (2016) puis directeur de l'innovation et directeur général d'Axa Next en charge du développement de nouveaux business models et services pour le groupe (2017), directeur général délégué d'Axa France et directeur général d'Axa Particuliers et IARD Entreprises (2019), directeur général d'Axa France et membre du comité de direction du groupe Axa (depuis juin 2023). En parallèle, vice-président de France Assureurs (depuis septembre 2023).