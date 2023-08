Annelise Avril Groupe Keolis Directrice générale France, grands réseaux urbains 51 ans

Parcours professionnel

Début de carrière comme ingénieur d’études au sein de la filiale d’ingénierie-conseil de Suez (1995) puis déléguée générale du Cercle Français de l’Eau (2000-03). Suez (2004) : responsable d’exploitation en France, directrice de la performance et de l’innovation, à Perth en Australie, directrice générale du contrat d’exploitation des services d’eau de la ville d’Adelaïde, en Australie, directrice générale de Suez Consulting. Groupe Keolis : directrice du marketing, de l’innovation et des nouvelles mobilités (depuis 2021) puis directrice générale France, grands réseaux urbains (à compter de début septembre 2023) et membre du comité exécutif groupe.

Diplômes : Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications - ENSEEIHT (1995)