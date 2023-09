Anne-Sophie Carrier Groupe Bel Directrice générale de Bel France

Parcours professionnel

Fonctions commerciales et marketing chez Mars puis PepsiCo. PepsiCo France : responsable de la business unit Food (Lay’s, Benenuts, Doritos) et du service Corporate (responsabilité sociale de l’entreprise, communication, affaires publiques et réglementaires), responsable de la business unit nutrition (Tropicana, Alvalle, Quaker) et chargée du pilotage du pôle média/digital et études pour l’ensemble de la filiale française. Directrice générale adjointe de Daco France. Directrice générale de Bel France (depuis 2023).

Diplômes :