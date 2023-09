© Axa IM Andrew Etherington AXA Investment Managers Head of Multi-Asset Total Return

Parcours professionnel

Expérience en trading acquise au sein de Banque Paribas à Paris (1992), gérant senior à la Banque de Financement et de Trésorerie, en charge de portefeuilles obligataires, gérant obligataire senior puis gérant de fonds diversifiés chez Ixis AM (aujourd’hui Natixis AM). Axa Investment Managers : Senior Portfolio Manager au sein de la plateforme Multi-Asset (2012) puis Head of Multi-Asset Total Return (depuis 2023).

Diplômes : Bachelor en histoire Bristol University - Royaume-Uni