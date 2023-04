Alix Boulnois Accor Directrice générale digitale, chargée de la Digital Factory, de la distribution et de la fidélisation, membre du comité de direction groupe

Parcours professionnel

Début de carrière dans le secteur du conseil chez McKinsey & Company (2008). Amazon (2012) : responsable des produits et de l’innovation pour toutes les catégories de biens de consommation aux États-Unis et participante au lancement de nouveautés très remarquées comme Prime Now, basée à Seattle, responsable des produits de grande consommation, basée en France (2016), directrice des fournisseurs, de la tarification et de l’expérience client pour Amazon Europe (2018). Accor (depuis 2020) : vice-présidente senior digital et innovation (2020) puis Chief Digital Factory Officer en charge du digital, de l’innovation, de l’ingénierie et de son déploiement et membre du comité exécutif (2021), directrice générale digitale, chargée de la Digital Factory, de la distribution et de la fidélisation et membre du comité de direction groupe (depuis 2023).