Aline Bas-Hinnekens

Flavien Dhellemmes Conforama

En poste chez Décathlon puis au sein de la Verrerie Cristallerie d'Arques en Angleterre. Groupe Auchan (2000) : acheteur en téléphonie et bureautique (2000) puis en multimedia, chef de groupe téléphonie, directeur général d'Auchan Télécom (2009), directeur produits vente d'équipements (2009). Directeur général des achats et du sourcing de But et Giga France - centrale d’achat commune But et Conforama - (depuis 2015) puis président de Conforama (à compter du 1er octobre 2023).