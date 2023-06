Alexandre Maymat Société Générale Directeur de l'inspection et de l'audit

Parcours professionnel

Début de carrière au ministère de l’Economie et des Finances (1992) puis à l’Union Européenne. Groupe Société Générale (depuis 2001) : en poste à l’Inspection Générale (2001), directeur du Centre d’affaires entreprises de la direction régionale de Paris Bourse (2004), directeur régional de Franche-Comté (2006), administrateur et directeur général de la Société Générale de Banques au Cameroun (2009), directeur délégué de la banque de détail à l’international (2012), directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer (2013), directeur de Global Transaction and Payment Services (depuis 2019) puis directeur de l’inspection et de l’audit (à compter du 1er juillet 2023).

Prise de fonction : 1 juillet 2023