Alexandre Druel

Philippe Marquetty Crédit Agricole Payment Services

Début de carrière à l'Inspection générale puis directeur de plusieurs succursales au sein du CIC. Chargé du conseil aux institutions financières au sein du cabinet Arthur Andersen (2000). Société Générale (2006) : directeur des produits, directeur du marché des particuliers, responsable des produits de paiement et du cash management du groupe pour la France et l'international (2012), chargé de la mise en place et directeur de la direction des paiements (2018). Directeur général de Crédit Agricole Payment Services et membre du comité de direction de Crédit Agricole SA (depuis 2023).