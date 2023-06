Alessandro Malinverno Groupama Asset Management SGR Responsable distribution, équipes commerciales

Parcours professionnel

Responsabilités de vente et de conseil pour les marchés distributions, wholesale et institutionnels au sein de société de gestion de renommées internationales telles que Candriam Asset Management, Banca Reale, Pioneer Investment et Crédit Agricole Indosuez AM, chargé de l’animation des Top Private Bankers de Banca Generali puis directeur de la distribution pour les private bank sur les marchés italiens, suisse et irlandais chez Oddo BHF AM (2017). Responsable distribution au sein des équipes commerciales de Groupama Asset Management en Italie (depuis 2023).