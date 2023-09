Alain Hervé Arkéa Capital Président du directoire 56 ans

Parcours professionnel

Crédit Mutuel Arkéa (depuis 2009) : directeur des engagements et des risques d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (ABEI) (2010) et Arkéa Crédit Bail, directeur du pôle finances, risques et organisation et membre du directoire d’ABEI (2016-23), chargé du pôle commercial et directeur général d’Arkéa Lending Services (2020), président du directoire d’Arkéa Capital (depuis 2023).

Diplômes : DESS de finances et techniques de marché