La fintech de l’économie circulaire Sline lève 6 millions d’euros

L’économie circulaire est un joli concept qui reste compliqué à mettre en œuvre concrètement. Sline, une fintech qui veut justement démocratiser la location de biens par des e-commerçants, lève 6 millions d’euros auprès de La Fabrique by CA, le start-up studio du Crédit Agricole dont elle est issue, et auprès du Crédit Agricole Consumer Finance. Pour l’instant, les univers de consommation concernés sont la high tech, le mobilier domestique ou d’entreprise, les instruments de musique et les équipements de sport et loisirs. Ce champ devrait s’élargir progressivement. Car pour chaque secteur, Sline doit trouver des partenaires capables d’assurer les produits, de prendre en charge la logistique, l’évaluation de l’état des produits, la réparation et le reconditionnement. Des critères d’état (sécurité, hygiène…) et de réparation sont établis avec chaque marchand.

Mais l’offre de Sline est bien plus élaborée. Grâce à son moteur de tarification, elle est capable de déterminer une grille de tarifs équilibrée : un prix accessible pour le client final et suffisant pour couvrir les frais de reconditionnement et de logistique du marchand. « Le modèle économique de la location est très différent de celui de la vente de produits, il repose notamment sur la possibilité de réaliser deux à quatre cycles de location avant la revente du produit, explique Anaïs Desmoulins, CEO de Sline et ancienne COO de La Fabrique by CA. La rentabilité vient de la répétition, c’est pourquoi il est nécessaire de maximiser l’utilisation du bien avant sa revente. »

Des services financiers complètent l’offre. Sline fournit le module d’acceptation des paiements et a confié à Meelo le scoring du risque client (fraude et solvabilité), à un courtier en assurances spécialisées la couverture des produits, et fait intervenir le Crédit Agricole et d’autres fournisseurs pour le financement. Un point important pour les marchands qui souhaitent être payés de la totalité du service dès l’entrée en location, laissant la créance à gérer à un partenaire financier.

Sline fournit également aux marchands une interface web permettant aux locataires de gérer leur contrat, ainsi que des services de marketing. Une dizaine de commerçants ont déjà signé et plusieurs centaines de locations sont en cours. « Nous souhaitons multiplier par trois le nombre de locations et par quatre le nombre de marchands partenaires dès cette année », indique Anaïs Desmoulins. Et déployer l’offre à l’étranger à partir de 2024.