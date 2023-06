La biopharmacie affiche une croissance exceptionnelle

Si l’on considère les performances des valeurs biotechnologiques au cours de ces deux dernières années, on pourrait penser que le potentiel de croissance du secteur est au point mort, voire qu’il a complètement disparu. Depuis le sommet atteint en février 2021, un indice général comprenant des sociétés de biotechnologie de petite et moyenne capitalisation. soit le principal moteur d’innovation du secteur, a chuté de près de 60 %. (En comparaison, l’indice S&P 500 a progressé de 8,5 % au cours de la même période.)1

Mais si l’on regarde au-delà des performances générales du marché, l’histoire change radicalement. L’année dernière, les recettes des médicaments à succès (médicaments dont les recettes annuelles sont supérieures ou égales à 1 milliard de dollars) ont dépassé 460 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Il y a cinq ans à peine, les recettes des traitements à succès étaient deux fois moindres. En outre, le nombre de médicaments à succès a augmenté rapidement. En 2022, il y a avait près de 120 blockbusters. En 2000, ils n'étaient qu’au nombre de deux.2

La correction des biotechnologies peut être attribuée à de nombreux facteurs, notamment les valorisations qui ont été excessivement tendues lors de la pandémie de COVID-19 et l’incertitude réglementaire lors d’un changement de direction à la tête de la Food and Drug Administration (FDA). Plus récemment, la hausse des taux d’intérêt a été un facteur défavorable. Or pendant ce temps, l’innovation dans le secteur a gagné en vigueur et pourrait bientôt être trop difficile à ignorer. Cette année, plus de 75 nouveaux médicaments

en attente d’une décision d’approbation par la FDA, ce qui pourrait se traduire par un nombre record de lancements de nouveaux médicaments sur l’année. (Actuellement, le record est de 59 en 2018.3) En outre, de nombreuses thérapies en cours d’examen pourraient représenter des percées médicales susceptibles de modifier la norme de soins et marquer le début de cycles de produits de dix ans.

Prenons la NASH, une forme non alcoolique de stéatose hépatique. Bien que plus de 10 millions de personnes aux États-Unis souffrent de NASH, il n’existe aucun traitement approuvé pour cette maladie, qui devient rapidement l’une des principales causes d’insuffisance hépatique. Cette situation pourrait changer dans un avenir proche : un médicament devrait être examiné par la FDA dans les mois à venir, et deux autres ont fourni d’excellentes données d’essais cliniques, notamment la capacité d’améliorer la fibrose (cicatrisation des tissus) et de résoudre le problème de la NASH chez un pourcentage significatif de patients.

Augmentation des recettes générées par les médicaments

Ces types d’avancées médicales se généralisent, allant de maladies rares touchant quelques milliers de patients à des pathologies affectant des millions de personnes. À titre d’exemple, les ventes du traitement contre le COVID-19 ont dépassé les 90 milliards de dollars en 2022 pour une maladie qui n’existait même pas il y a trois ans.4 Même si ces revenus devraient diminuer en 2023, d’autres grands marchés finaux (obésité, diabète, hémophilie, cancer et maladie d’Alzheimer, pour n’en citer que quelques-uns) pourraient connaître une forte croissance de leurs revenus. L’année dernière, lors d’un essai clinique de phase avancée sur l’obésité, une thérapie a permis une perte de poids de plus de 20 %, ce qui n'était possible auparavant qu’avec une chirurgie bariatrique. En janvier, la FDA a approuvé le Leqembi pour le traitement de la maladie d’Alzheimer, le premier traitement à ralentir clairement le rythme du déclin cognitif lors des premiers stades de la maladie.

Combler les manques de recettes devient de plus en plus une nécessité pour les entreprises pharmaceutiques à forte capitalisation. Au cours des cinq prochaines années, plus de 160 milliards de dollars de ventes de médicaments devraient être perdus en raison de l’expiration des brevets et de la concurrence des génériques et des biosimilaires.5 Parallèlement, la loi sur la réduction de l’inflation (« Inflation Reduction Act »), adoptée en 2022, permettra au gouvernement fédéral américain de négocier les prix de certains médicaments à partir de 2026. Bien que l’impact de ces dispositions et d’autres reste incertain, certains fabricants de médicaments ont déjà mis en garde contre leurs répercussions négatives sur certaines initiatives de recherche et/ou sur les chiffres d’affaires.

Nous sommes optimistes quant à la capacité du secteur à gérer à la fois la perte d’exclusivité et les changements réglementaires (les ventes mondiales de médicaments sur ordonnance devraient atteindre 1 600 milliards de dollars d’ici 2028, soit une augmentation de 40 % par rapport à 20226). Mais pour de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques, le maintien de la croissance passera par une activité de développement commercial accrue, y compris des fusions et des acquisitions. Les défis à venir soulignent la nécessité d’identifier les entreprises les plus à risque et celles qui pourraient en bénéficier. Comme nous l’avons noté l’année dernière, les sociétés pharmaceutiques de grande capitalisation disposent d’environ 500 milliards de dollars de liquidités pour reconstituer leurs pipelines de produits.7 Nous pensons que la combinaison des faibles valorisations et de l’accélération de l’innovation dans le secteur de la biotechnologie crée un potentiel haussier : parmi les opérations annoncées au cours de ces derniers mois, beaucoup ont offert des primes de 100 % ou plus. Si de nouveaux médicaments innovants continuent d'être développés pour répondre à des besoins médicaux importants et non satisfaits, nous pensons qu’il y aura davantage d’accords de type « blockbuster ».

