En pleine tempête réglementaire, Coinbase cherche de nouveaux relais de croissance

Coinbase pourrait être l’une des principales victimes du spectaculaire tour de vis réglementaire opéré par les autorités américaines depuis une quinzaine de jours. Plusieurs de ses principales sources de revenus pourraient s’en retrouver affectées notamment le staking et la conservation d’actifs numériques pour lesquelles la Securities and Exchanges Commission (SEC) pousse pour un durcissement de la réglementation.

Les ennuis rencontrés par Paxos concernant l’émission du stablecoin de Binance, le BUSD, pourraient aussi relancer les débats autour de la réglementation des stablecoins aux États-Unis. Selon Reuters, la SEC menacerait de requalifier en valeur mobilière ce stablecoin. Or, Coinbase participe à l’émission de l’USD Coin avec Circle, deuxième plus grand stablecoin du marché et pourrait aussi se retrouver sous la menace d’une requalification par le gendarme boursier américain.

Un pied dans la finance décentralisée

C’est dans ce contexte que Coinbase a annoncé le 23 février le déploiement en version test de Base, un layer 2 sur Ethereum, réseau le plus utilisé de l’écosystème crypto. Ces sortes de seconde couche doivent permettre à cette blockchain d’augmenter le nombre de transactions par seconde tout en réduisant les frais de transaction, qui constituent une importante barrière à l’adoption. Pour développer Base, Coinbase travaille avec Optimism, l’une des solutions parmi les plus avancées technologiquement dans ce domaine.

«A terme, avec ce layer 2, Coinbase veut clairement se placer comme l’une des passerelles incontournables entre le monde financier traditionnel et la crypto avec comme argument ses plus de 110 millions d’utilisateurs et ses produits destinés aux institutionnels», explique Stanislas Barthelemi, analyste finance décentralisée (DeFi) chez KPMG. «La plateforme peut espérer toucher des commissions sur les transactions qui seront réalisées via son outil et donc trouver une nouvelle source de revenus significatives», complète-t-il. Le géant de la crypto a également annoncé travailler avec les protocoles de finance décentralisée parmi les plus importants de l’écosystème comme MakerDAO ou Aave en leur permettant d’y développer des outils financiers.

Ce lancement va également soulever de nouvelles questions réglementaires dans la mesure où Coinbase va ouvertement opérer dans l’univers décentralisée à l'égard duquel le régulateur peine encore à déterminer une hiérarchie des responsabilités pour chaque acteur.