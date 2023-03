Andreessen Horowitz est au cœur d’une bataille de gouvernance de la blockchain

C’est une étape importante dans l’expérimentation du mode de gouvernance proposé par les organisations autonomes décentralisées (DAO) qui fleurissent avec le développement de la finance décentralisée (DeFi). Le fonds Andreessen Horowitz (a16z), très actif dans les investissements crypto depuis 2018 avec plus de 7,6 milliards de dollars levés, s’est opposé le 6 février au déploiement d’Uniswap sur la BNB Chain, la blockchain de l’écosystème Binance, aujourd’hui la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde. Binance revendique 120 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Comme Binance, Uniswap est une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Mais elle fonctionne entièrement via la finance décentralisée (DeFi). Les investisseurs peuvent y échanger de manière quasi instantanée des cryptomonnaies contre d’autres cryptomonnaies avec des frais très réduits puisque son fonctionnement est entièrement automatisé sur la blockchain Ethereum. Depuis son lancement en 2018, le projet a levé 176 millions de dollars. Il se hisse en tête des plateformes d’échanges décentralisées (DEX) avec 30 à 50 milliards de dollars de volumes d’échanges mensuels. Sa valorisation est estimée à 1,6 milliard de dollars.

Mainmise de a16z ?

Toutes les décisions concernant une éventuelle évolution d’Uniswap sont prises à travers un système de vote dans la DAO. Pour voter, il faut disposer de la cryptomonnaie de gouvernance UNI. Plus un votant dispose d’UNI et plus son pouvoir de décision est grand. N’importe qui peut en acheter et donc devenir un votant. Lorsqu’une proposition est acceptée, elle donne lieu à une modification du code informatique.

Le 3 février, la proposition de déployer Uniswap sur la BNB Chain a été soumise officiellement au vote qui prend fin le 10 février. Cette consultation a été initiée par OxPlasma Labs, une entreprise qui veut construire une plateforme pour simplifier l’accès et l’utilisation de la DeFi. Ce déploiement permettrait à Uniswap d’accéder directement à un marché colossal, la BNB Chain étant selon les chiffres du cabinet Nansen la blockchain avec le plus grand nombre d’adresses actives.

Avant de procéder au vote, il existe une étape appelée «prise de température». Il n’a pas de valeur en soi mais permet d’appréhender les prises de positions de chacune des parties. Lors de ce vote, la proposition a été largement acceptée. Mais le 5 février, et à la surprise générale, a16z a mobilisé la totalité de ses 15 millions d’UNI pour voter contre cette proposition.

Le fonds a jusitifé son opposition par l’intermédiaire d’un de ses associés Eddy Lazzarin. La raison de son veto ? L’implication du bridge Wormhole dans le déploiement. Cette sorte de passerelle crypto avait été victime d’une importante attaque à l’issue de laquelle l’équivalent de 320 millions de dollars de cryptoactifs avaient été volés par les pirates. A16z privilégie une solution concurrente. Il préférerait y impliquer le bridge LayerZero dont il a mené la dernière levée de fonds de 135 millions de dollars avec Sequoia en mars 2022.

La décentralisation en question

De nombreuses figures de l’écosystème, dont le patron de Binance Changpeng Zhao, ont dénoncé une mainmise du fonds de capital risque sur Uniswap. Pourtant, le poids de a16z n’excède pas les 4,15% de la totalité des UNI en circulation, potentiellement utilisables pour le vote. Le fondateur du mixeur Tornado Cash, Roman Semenov a pour sa part ironisé sur la décentralisation de la DAO en faisant remarquer qu’elle fonctionnait normalement. «Si vous voulez plus de vote, achetez plus de coins (UNI) […] La volonté de la communauté est la volonté de n’importe quel cartel ou baleine ayant la majorité des votes», a-t-il twitté.

Mais quelques heures plus tard, le fondateur du protocole DeFi Compound Robert Leshner a mobilisé la totalité de ses 5,76 millions d’UNI en faveur de la proposition comme d’autres entités sous l’effet de la médiatisation. Ce qui a fait à nouveau pencher massivement la balance en faveur du déploiement d’Uniswap sur la BNB Chain, à plus de 70% des votes au moment de la rédaction de ces lignes.

Andreessen Horowitz n’a peut-être pas dit son dernier mot. Selon un décompte de l’entreprise Bumblemaps, spécialisée dans l’analyse de données blockchain, a16z aurait délégué près de 30 millions d’UNI à de potentiels votants qui ne se sont pas encore positionnés mais qui devraient, logiquement, suivre le fonds. Reste à savoir si d’autres grand acteurs comme Binance vont réussir à suffisamment mobiliser pour faire basculer le vote en leur faveur.

L’issue de cette bataille pourrait marquer un tournant pour la crédibilité des DAO aux yeux des institutionnels du système financier classique et des régulateurs. Les cryptomonnaies de gouvernance sont actuellement beaucoup plus utilisées à des fins spéculatives que démocratiques. La décentralisation promise par ces organisations est également au cœur des débats. Suffit-il d’acheter le plus de cryptomonnaies de gouvernance pour contrôler un protocole ?