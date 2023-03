Valeo peine encore à concrétiser ses promesses de croissance plus rentable

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Comme dans le conte de Perrault, les investisseurs s’impatientent de voir Valeo transformer ses promesses de croissance en regain de rentabilité. Le titre de l'équipementier automobile qui fêtera en 2023 son centième anniversaire, a lâché vendredi 9,1% à 19,14 euros en clôture, signant la plus forte baisse du SBF 120.

Au-delà des prises de bénéfices, somme toute bien logiques après avoir repris près de 20% depuis le début de l’année grâce notamment aux bonnes publications de ses concurrents Faurecia et Plastic Omnium, les résultats du groupe au titre de l’exercice écoulé et ses perspectives pour 2023 ont eu bien du mal à enthousiasmer le marché comme l’ont fait ses pairs.

Le chiffre d’affaires de Valeo a certes franchi un nouveau cap, à 20,04 milliards d’euros l’an dernier, soit une croissance organique de 9%, supérieure à celle de la production automobile mondiale (+7%). Le groupe a souligné l’augmentation du « contenu par véhicule », autrement dit la présence plus forte de ses produits dans les nouveaux modèles de voitures, notamment dans le domaine de l’aide à la conduite autonome (ADAS). Cependant, sa rentabilité a souffert de l’inflation des coûts des matières premières, de l'énergie et des salaires, qui n’ont pas été totalement compensés par les hausses de prix.

« L’inflation nous a coûté 1 point de marge en 2022 », a souligné le directeur général du groupe, Christophe Périllat, aux commandes de l’équipementier depuis le début 2022, à l’occasion d’un échange avec les journalistes. A 3,2%, la marge opérationnelle ressort dans le bas de la fourchette de 3,2% à 3,7% que s'était fixée le groupe pour l’année écoulée et est inférieure à celle de ses concurrents. Faurecia a atteint une marge de 4,4% en 2022 et Plastic Omnium, de 4,3%.

Des objectifs prudents

La rentabilité de Valeo, qui a dégagé un résultat net de 230 millions d’euros, en hausse de 31% sur 2022, a également été pénalisée par l’intégration, au sein de son pôle Systèmes de propulsion, des technologies de haute tension développées en collaboration avec Siemens. Ces activités affichent encore une marge négative mais doivent permettre au groupe d’accélérer sa croissance dans le véhicule électrique au cours des prochaines années.

Voilà des années que Valeo promet une accélération de la contribution de ce pôle à sa rentabilité. Or, ce ne sera pas encore le cas en 2023 puisque la simple intégration sur 12 mois de l’ex-Valeo Siemens affectera encore la trajectoire du flux de trésorerie disponible attendu à plus de 320 millions, un engagement à mettre en perspective avec l’enveloppe de 388 millions atteinte l’an dernier. Les analystes de Stifel estiment l’impact de ces activités à -0,4 point au second semestre mais cela ne doit pas masquer les contreperformances des autres divisions, notamment les technologies pour moteurs thermiques et l'éclairage, selon eux.

Pour l’exercice en cours, Valeo vise un chiffre d’affaires compris entre 22 milliards et 23 milliards d’euros et une marge opérationnelle comprise entre 3,2% et 4%, ce qui représente une amélioration d’au moins 0,8 point de la marge s’il l’on tient compte de l’effet en année pleine de la consolidation des activités haute tension. Celles-ci n’ont été consolidées que sur six mois en 2022.

Valeo a par ailleurs indiqué que ses performances financières s’amélioreraient significativement au second semestre par rapport au premier, laissant entendre que l’inflation continuerait de peser sur sa rentabilité dans la première partie de l’année.

La fourchette de prévision de résultat opérationnel est large et « reflète de nombreuses incertitudes, notamment sur le plan macroéconomique et sur la capacité du groupe à répercuter l’inflation », souligne Stifel. Elle ne devrait pas entraîner de révision des anticipations de bénéfice par action pour l’année en cours, ajoute l’intermédiaire financier. Cet avis est partagé par les analystes d’UBS, qui jugent les prévisions du groupe « suffisamment conservatrices ». Le groupe devra néanmoins piloter ses coûts au plus près et accélérer les synergies promises au sein de son pôle Systèmes de propulsion s’il veut pouvoir viser plus haut en Bourse.

Cessions en cours

Pour cela, le groupe pourra sans doute compter sur deux atouts. Tout d’abord, il a accéléré le tempo de ses prises de commandes, ressorties à 32,6 milliards d’euros l’an dernier, soit un bond de 48%. « Pour chaque euro de chiffre d’affaires première monte, nous engrangeons deux euros de commandes nouvelles », se félicite Christophe Périllat qui y voit la promesse d’une croissance plus durable d’ici à 2025 et au-delà.

Ensuite, le groupe va avancer cette année sur le refaçonnage de son portefeuille d’activités. Lors de l’annonce de son plan stratégique Move Up, il avait évoqué la vente d’activités représentant quelque 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à fin 2023 en fonction des conditions de marché. Quelque 200 millions d’euros d’activités sont actuellement en cours de cession, avec des finalisations escomptées avant la fin de l’exercice. Les cessions des autres actifs seront initiées au second semestre, indique le directeur général, avec des closings en 2024.