Sous les regards intéressés des géants de la pharma, Abivax entre au SBF 120

l'Opinion (avec AFP)

Washington - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, s’accordant une pause dans sa nette progression du mois de septembre, à quelques jours de la publication d’un indice d’inflation aux Etats-Unis scruté par la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,35%, l’indice Nasdaq perdait 0,11% et l’indice élargi S&P 500 reculait de 0,19%. Nasdaq © Agence France-Presse