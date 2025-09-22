Sous les regards intéressés des géants de la pharma, Abivax entre au SBF 120
Au coeur de l'été, l’annonce de résultats exceptionnels d’un essai de phase 3 de l’obefazimod, le principal candidat-médicament d’Abivax a enflammé l’action, multipliée par six en une séance. Un couronnement boursier concrétisé par l’entrée ce lundi dans l’indice parisien.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
25 septembre 2025 à 8:30 AM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Novo Nordisk reprend des couleurs grâce à sa pilule anti-obésitéLe laboratoire danois a annoncé plusieurs nouvelles encourageantes concernant son traitement oral contre l’obésité. De quoi remettre un peu de baume au cœur des investisseurs.
-
Roche se renforce dans le traitement de l’obésité avec le rachat de 89bio pour 2 milliards d’eurosEn fonction des succès de commercialisation de la pegozafermine, développée par la biotech américaine pour le traitement de la «maladie du foie gras», les actionnaires de 89bio pourraient toucher 1 milliard d’euros supplémentaires sous forme de certificat de valeur conditionnelle (CVR).
-
Roche s'offre une biotech américaine pour 3,5 milliards de dollarsLe laboratoire suisse a annoncé l'acquisition de 89bio qui développe un traitement contre une des comorbidités les plus répandues de l'obésité.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
L’industrie mondiale des ETF approche les 18.000 milliards de dollars sous gestion
Il s'agit d'un record, porté principalement par trois grands fournisseurs.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Rubis confirme avoir engagé des discussions avec des acteurs industriels et financiers
- L’Insead lance un master pour les futurs décideurs de la finance
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Grignotage
Comment Netanyahu sape la solution des deux EtatsLes nouveaux projets de colonies visent à couper la Cisjordanie en deux, rendant impossible la création d'un Etat palestinien ayant Jérusalem-Est comme capitale
-
Wall Street reprend son souffle après une série de recordsWashington - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, s’accordant une pause dans sa nette progression du mois de septembre, à quelques jours de la publication d’un indice d’inflation aux Etats-Unis scruté par la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,35%, l’indice Nasdaq perdait 0,11% et l’indice élargi S&P 500 reculait de 0,19%. Nasdaq © Agence France-Presse
-
Développement durable : Vienne valse avec les meilleursLa capitale autrichienne, qui vise le zéro carbone en 2040, développe actuellement d’importantes infrastructures, en cohérence avec son plan climat et une politique de tourisme raisonnée