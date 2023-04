Renaud Dumora: « Il y a une forte demande de finance durable »

Renaud Dumora, directeur général adjoint de BNP Paribas, explique à L’Agefi Hebdo les objectifs du nouveau pôle Investment & Protection Services dont il est responsable.

Le groupe a annoncé une nouvelle organisation en février. Depuis mai, vous êtes responsable d’Investment & Protection Services (IPS), nouveau pôle intégrant Cardif, BNP Paribas Real Estate, Asset Management et Wealth Management, mais qui n’est pas encore identifié comme tel dans les résultats du troisième trimestre. Quand la communication financière sera-t-elle mise à jour ?

Dès l’an prochain, pour accompagner le lancement du plan stratégique 2022-2025, la communication financière sera adaptée à la nouvelle organisation du groupe en trois pôles, retail banking, banque de financement et d’investissement (CIB) et IPS.

Implantés dans 49 pays, les métiers d’IPS représentent 1.218 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont plus de 500 milliards pour BNP Paribas AM et entre 20 % et 25 % des résultats du groupe, avec plus de 20.000 collaborateurs. Ce pôle constitue l’un des moteurs de croissance du groupe, s’appuyant aussi bien sur l’origination et l’ingénierie financière de CIB que sur la capacité de distribution des réseaux internes et externes. IPS est une nouvelle réponse aux attentes des clients. Ce pôle concrétise les ambitions du groupe d’accélérer son développement dans les domaines de l’épargne et de l’investissement. Il a pour vocation d’accompagner les clients sur le long terme, des besoins de protection de la famille à la préparation de leur retraite en passant par l’épargne et l’immobilier.

Quels sont les clients visés ?

IPS est à l’intersection des pôles CIB, retail banking et de nos partenaires externes. Ce pôle sert donc une large gamme de clients, particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels, qui ont tous besoin de conseil et d’accompagnement. La diversification est valable pour tous ces segments de clientèle et, en ce sens, nous ne pouvons pas avoir de réponse monolithique.

Quelles sont les attentes de tous ces clients en matière d’épargne ?

Les besoins vont croissant dans tous les pays où le groupe est présent. Et les choix des clients reposent partout sur cinq critères : la rentabilité, bien sûr, mais aussi le besoin de sécurité pour leur épargne ; son accessibilité et sa liquidité ; son impact, pour donner du sens aux produits financiers ; enfin, la qualité du service et du conseil. A titre d’exemple, la clientèle de banque privée est à la recherche de diversification pour son portefeuille d’épargne, où les actifs réels prennent une part croissante. C’est également vrai pour l’assurance-vie. Le fonds général, avec son capital garanti, sera maintenu aux côtés des unités de compte (UC), dans des proportions adaptées à chaque profil de client et selon les géographies. Nous devons également les accompagner en favorisant une épargne active, utile et positive pour l’économie.

Notre mission de protection et d’accompagnement des projets de nos clients est la même sur tous nos marchés. Toutefois, elle peut se décliner différemment d’un pays à l’autre, en fonction des spécificités locales, comme l’appétence au risque par exemple. En Europe, en Amérique latine ou en Asie, nous observons des tendances communes, notamment un intérêt très marqué pour les investissements durables. Il y a également une demande pour les actions et les actifs privés, nous allons d’ailleurs continuer à développer ces classes d’actifs car il est aussi de notre responsabilité de soutenir les entreprises. Mais la mutation la plus forte est sans doute l’attente en matière de finance durable.

Tous les métiers font des annonces en lien avec les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). Cela donne-t-il pour autant un « sens » à l’épargne et aux investissements ?

Chacun des métiers a mis les critères ESG au centre de ses préoccupations. Le mouvement est poussé par les coalitions. BNP Paribas Cardif et Asset Management viennent ainsi de rejoindre les signataires de Climate Action 100+, qui se mobilisent pour pousser les plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique. BNP Paribas AM a entamé très tôt un virage vers l’ESG. Aujourd’hui, 80 % des encours de ses fonds ouverts sont catégorisés article 8 ou article 9 selon le règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR) et il apparaît comme le deuxième plus grand gérant d’actifs mondial pour son approche de l’investissement durable selon le rapport ShareAction. Dans un autre registre, BNP Paribas Real Estate, qui couvre tous les métiers de l’immobilier, dont la promotion, la transaction et l’investment management, s’est adapté aux transformations nécessaires pour l’environnement, mais aussi pour une nouvelle organisation du travail, souvent hybride car post-Covid, et pour faire émerger une ville plus mixte et innovante.

Pouvez-vous chiffrer les synergies issues du rapprochement des quatre métiers d’IPS ?

Au-delà de l’ESG, notre développement s’appuie sur deux leviers : d’abord les actifs privés, ensuite l’épargne en elle-même. Les métiers travaillent déjà de concert, mais nous aurons davantage de synergies d’expertises sur les différentes classes d’actifs, avec l’immobilier, le capital investissement, la dette, etc. Notre potentiel de développement dépend aussi de notre large réseau de distribution, à 80 % externe pour BNP Paribas Asset Management et 50 % pour BNP Paribas Cardif. Nous pouvons aussi accélérer grâce au sourcing de CIB. Une première partie des objectifs chiffrés sera divulguée lors des résultats annuels, le 8 février.

Service et conseil sont un peu bousculés par la transformation des réseaux…

Il faut prendre en compte l’apport technologique, avec l’accès à la donnée, l’intelligence artificielle, l’automatisation des processus, etc. pour construire de nouveaux parcours clients et modèles de services. Car il y a une demande de conseil mais aussi, en parallèle, d’immédiateté. Je crois beaucoup à la combinaison de la technologie et du service. BNP Paribas répond à ces deux attentes avec des plateformes telles que MyMandate en gestion privée ou MyImpact (lancée il y a un peu plus de trois ans pour les clients et conseillers) sur les choix ESG. Nous avons aussi intégré le robo advisor Gambit il y a quelques années, pour proposer des solutions innovantes en allocation d’actifs. Cela peut même aller jusqu’à de l’accompagnement à la recherche d’emploi : Cardif le propose en Amérique latine et en France.

Propos recueillis par Sylvie Guyony