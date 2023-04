Pour leur assurance-santé, écoutons les Français

Jérémy Sebag, président de SPVIE Assurances

Alors que les représentants des organismes complémentaires et des personnels médicaux s’opposent bruyamment aux scénarios du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et notamment celui d’une « Grande Sécu », il reste un grand absent de ce débat éminemment politique à l’approche de la future élection présidentielle : les Français.

Alors que l’on s’oppose des comptes d’apothicaire – économies d’échelle calculées contre manques à gagner fiscaux estimés, déficit de la Sécurité Sociale contre frais de gestion du privé… –, on en oublie que les Français restent attachés au système actuel de santé (ils le sont à 90 %, selon une étude menée cet été par Elabe pour Malakoff Humanis). Un plébiscite qui semble stable depuis longtemps pour notre modèle bismarckien.

Au total, 92 % des Français se disent couverts par une assurance-santé complémentaire dans l’enquête que l’Ifop a menée à la demande de SPVIE Assurances en septembre, et 74 % jugent essentiel d’être couvert par un tel contrat… et parmi ceux ayant effectivement souscrit un contrat, ils sont 98 % à le juger essentiel. Pour autant, ils ne sont que 64 % à estimer leur santé protégée, avec des sentiments en hausse chez les cadres (73 %) et les populations aisées (83 %). A l’inverse, les personnes concernées parmi les populations qui ont un sentiment de vulnérabilité plus fort concernant leur assurance-santé sont plus de 40 % chez les femmes ou les personnes des communes rurales, ou près de 54 % des populations pauvres ou n’ayant pas de contrat d’assurance-santé.

Multifactorielles, ces inégalités en termes de santé dessinent toutefois les contours du décalage et du manque d’information qui continuent de se former à chaque réforme du système, des contrats responsables au 100 % santé (1 Français sur 2 seulement aurait compris la réforme, selon un très récent sondage BVA). « Je suis moins bien couvert qu’avant » reste en effet le premier sentiment que l’on peut ressentir, lorsque, après application de la réforme des contrats responsables et des parcours de soins, 25 millions de salariés ont eu l’impression d’avoir « perdu au change » en constatant une augmentation des cotisations mais un reste à charge plus important pour « bien se faire soigner »… comprendre hors du parcours de soins imposé.

De quoi augmenter encore le risque de médecine à deux voire trois vitesses entre les Français les plus fragilisés qui n’auraient accès qu’à la médecine « de base », ceux avec un contrat d’assurance-santé responsable (collectif en tant que salarié ou à titre individuel) pour un moindre reste à charge en cas de « dépassement »… et ceux souscrivant à une surcomplémentaire pour reconstituer un haut niveau de couverture.

Malgré tout, 9 Français sur 10 se déclarent satisfaits de leur assurance-santé dans notre sondage Ifop, et ils sont 8 sur 10 à l’être concernant leur niveau de couverture. Efficacité des démarches et réactivité de leurs interlocuteurs restent parmi les éléments qu’ils saluent dans les mêmes proportions.

Ces chiffres restent pour autant en trompe-l’œil, tant les Français ne semblent pas attendre les organismes complémentaires sur ces points où ils sont manifestement les plus efficaces : le rapport coût/couverture proposé n’est satisfaisant que pour 68 % d’entre eux, alors qu’il s’agit des principaux critères de choix qu’ils déclarent pour leur mutuelle (64 %).

Ne nous y trompons pas : le projet de Grande Sécu censé faire baisser le prix de l’assurance-santé ne pourra se faire qu’au prix d’une très longue et très coûteuse refonte de ses systèmes informatiques. Une réforme à laquelle l’Etat et l’Assurance Maladie ne sont pas prêts technologiquement, et qui ne résoudra pas le problème structurel du « trou de la Sécurité sociale » dont le déficit va atteindre 40 milliards l’an prochain, et alors que 14 % de la population a 60 ans et plus et que les retraités représentent un poids grandissant en matière de coûts de santé, forcément plus fréquents.

S’ils ne sont encore que 60 % à se déclarer favorables à un opérateur « full digital », ils ont été 1,7 million de Français à avoir pris rendez-vous, en 24h, pour se faire vacciner via Doctolib en juillet dernier. Et ce sont 19 millions de téléconsultations qui ont été remboursées par l’Assurance Maladie en 2020. Deuxième avis médical, réseaux de soins, prévention ou prise en charge de nouveaux postes de soins... autant d’innovations et de services complémentaires que seuls les acteurs privés, dans un système mixte de partenariat public-privé, peuvent apporter aux Français dans leur rapport quotidien à leur santé.