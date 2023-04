Paiement fractionné oui, paiement différé non !

Stéphane Priami, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA et directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance Depuis quelques mois, pas une semaine ne passe sans une annonce sur le marché du « buy now pay later » (BNPL : achetez maintenant, payez plus tard) : arrivée d’un nouvel acteur en France, levée de fonds d’une fintech, rachat d’un spécialiste par un grand groupe... Une véritable frénésie semble s’être emparée du monde du commerce et des paiements, à mesure que les consommateurs portent la croissance de ce crédit qu’ils vivent davantage comme une facilité de paiement. Cette course folle n’a pas échappé aux observateurs du secteur : sans attendre les articles de presse ni les critiques des associations de consommateurs, les régulateurs se sont saisis du sujet et le rapport Chassaing (1) a récemment apporté sa pierre à l’édifice. Mais les produits de BNPL sont-ils tous à mettre dans le même sac ?

Clarifions le terme de BNPL. La notion de « buy now pay later » recouvre trois grands types de produits, dont deux relèvent des « facilités de paiement » :

- d’une part, le paiement fractionné en 2, 3 ou 4 fois, de moins de 90 jours (dit NxCB) ;

- d’autre part, le paiement différé, qui consiste à payer sa commande en une seule fois, mais 15 à 30 jours après l’achat ;

- enfin, le paiement fractionné de plus de 90 jours, qui relève du « crédit à la consommation » et donc, en France, de la loi Lagarde, exigeant notamment de vérifier la solvabilité du client.

Le BNPL est communément associé au paiement par carte. Par ailleurs, d’autres formes de paiement fractionné existent, en particulier celui sur facture comme en Allemagne ou en Suède. En France, la place prépondérante de la carte concentre évidemment tous les parcours sur ce moyen de paiement.

Le paiement fractionné, que Sofinco (2) commercialise, en magasin et sur internet, sous l’appellation « 3xCB » (gratuit pour le client, ou en frais partagés entre commerçant et client), est un crédit et nécessite d’adopter une démarche responsable. Sofinco n’a pas attendu d’être contraint par le régulateur pour prendre ce parti de la responsabilité, en interrogeant le fichier FICP (Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) de la Banque de France. Ni pour offrir transparence et information au client :

- en utilisant le vocabulaire associé au monde du crédit,

- en affichant le TAEG (taux annuel effectif global),

- et en fournissant une fiche d’information précontractuelle.

Le consommateur doit être maître de son choix tout en profitant de parcours digitaux toujours plus fluides, et en tirant profit des nouvelles technologies, notamment avec la généralisation des smartphones. Cette approche responsable est protectrice pour nos clients : chez Sofinco, le « 3XCB » ne les expose pas plus au risque de surendettement que le crédit à la consommation classique.

Pour les crédits au-delà de 90 jours, nous proposons à nos enseignes partenaires d’offrir d’autres formes de crédit, amortissable, renouvelable ou leasing. C’est notre force de pouvoir proposer aux clients la panoplie complète du crédit adapté à leur besoin, selon le montant et la durée qui leur conviennent.

En revanche, nous ne proposons pas de paiement différé – et ne comptons le faire ni en France ni dans les autres pays où nous opérons. Pourquoi ?

Tout d’abord, rappelons que le paiement différé est lui aussi un crédit, comme l’atteste la mention « crédit » obligatoire sur les cartes à débit différé. Par ailleurs, les cartes à débit différé, étant très populaires en France, laissent peu d’espace à un développement du paiement différé.

A l’origine, celui-ci a été conçu pour permettre aux clients de vaincre leurs réticences à acheter en ligne, en ne payant que lorsque la marchandise est livrée et correspond à leurs attentes. Mais dans les pays où le paiement différé est répandu et peut se révéler dangereux, il séduit les clients financièrement fragiles. Pour le consommateur, acheter devient un acte indolore. Il ne verse aucun acompte et n’a donc aucunement le sentiment de s’endetter, contrairement au paiement fractionné. Même dans les pays disposant d’un fichier positif, le paiement différé n’est pas pris en compte. Il n’y a donc aucune limite aux achats – hors le plafond de la carte. Et pour nous, ce produit va clairement trop loin : tentant et indolore, il est dangereux pour les clients les plus fragiles et ouvre la porte à tous les excès.

(1) Le député Philippe Chassaing a remis au gouvernement, le 19 octobre, les conclusions de sa mission destinée à identifier les voies et moyens pour limiter la hausse du surendettement des ménages français et d’examiner les réformes possibles du microcrédit personnel, NDLR. (2) Marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance en France.