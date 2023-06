Neolife subit la fronde d’un gros actionnaire

Le fabricant d’éco-matériaux Neolife doit faire face à la fronde d’un de ses actionnaires, Capriona, qui détient 13% du capital. Il a demandé l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 juin prochain, de 11 résolutions afin de révoquer l’ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi que le président du directoire, et de nommer six nouveaux membres du conseil de surveillance. Projets de résolutions non agréés par Neolife.

La société estime que les résolutions déposées par Capriona «visent, de manière opportuniste, à déstabiliser la société sans lui apporter de compétences nouvelles», et recommande de voter contre. Neolife se dit toutefois «ouverte à continuer à renforcer son conseil de surveillance et son directoire, mais uniquement dans le cadre d’une démarche constructive et structurée.»

Capriona reproche à Neolife d’avoir pris des décisions «dont la conformité à l’intérêt social et à celui des actionnaires pose question». Il vise notamment l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (Océane) pour 1,5 million d’euros et la conclusion d’une convention avec la holding personnelle de Patrick Marché, président du conseil de surveillance de Neolife, prévoyant une rémunération mensuelle de 20.000 euros et une commission de 5% sur cette levée de fonds. Capriona conteste également un prêt de 250.000 euros à Algreen SA, société dirigée et détenue majoritairement par Patrick Marché, mais sans aucun lien économique avec Neolife. Capriona craint également l’émission de nouvelles Océanes ou d’autres instruments dilutifs.

En répondant publiquement à Capriona, Neolife en a profité pour ajouter des résolutions additionnelles en vue de la réalisation d’une réduction de capital motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de l’action Neolife, et le cas échéant d’un regroupement d’actions.

Ces résolutions s’inscrivent notamment dans une perspective d’apurement des pertes antérieures, et de réduction de la valeur nominale afin que cette dernière soit inférieure au cours de Bourse actuel. L’action cote 0,1 euro et la société capitalise 10 millions d’euros.