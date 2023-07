Marina et Pier Silvio Berlusconi deviennent actionnaires majoritaires de Fininvest

C’est confirmé : la majorité de Fininvest va à Pier Silvio et Marina Berlusconi, les enfants aînés de l’ancien homme d’affaires et président du Conseil italien, détaille son testament, rendu public jeudi. De larges extraits ont été publiés par les médias italiens, dont la Rai. «Il Cavaliere» s’est éteint le 12 juin, à l’âge de 86 ans, des suites, notamment, d’une infection pulmonaire. Sa décision sur Fininvest et ses actifs avait été prise dès octobre 2006, indique son testament. Lui était personnellement actionnaire majoritaire, à plus de 61%, de Fininvest.

Marina et Pier Silvio Berlusconi, nés du premier mariage du magnat des médias, avec Carla Dall’Oglio, auront ensemble 53% des parts de Fininvest, dont ils détenaient jusqu’ici chacun 7,65%.

Les trois autres héritiers Berlusconi, Luigi, Eleonora et Barbara, issus du second mariage, avec Veronica Lario, contrôleront ensemble les 47% restants. Auparavant, ils en possédaient 21,42%.



Puissant conglomérat

Fininvest contrôle une myriade de sociétés, dont le groupe de télévision MediaForEurope (ex-Mediaset), dirigé par Pier Silvio Berlusconi, les éditions Mondadori, présidées par Marina Berlusconi, et la banque Mediolanum.

Marina Berlusconi, présidente de Fininvest depuis 2005, avait été confirmée dans ses fonctions lors d’une assemblée générale des actionnaires fin juin, tout comme le PDG, Danilo Pellegrino.

Le bénéfice net de la holding familiale a baissé de 44%, à 200,2 millions d’euros l’an dernier, alors que son chiffre d’affaires est resté quasiment stable, à 3,82 milliards d’euros, selon les chiffres publiés lors de la dernière assemblée générale du groupe.

«Personne ne détiendra le contrôle indirect unique de Fininvest, précédemment exercé par Silvio Berlusconi lui-même», a indiqué la holding dans un communiqué jeudi matin, confirmant que le contenu du testament avait été communiqué aux héritiers.

Après l’annonce du décès de Silvio Berlusconi, le titre de MediaForEurope s’était envolé pendant plusieurs jours à la Bourse de Milan, les investisseurs spéculant sur une cession du groupe ou une fusion. Fininvest avait alors mis fin aux rumeurs en assurant que ses activités «se poursuivraient dans une ligne de continuité absolue à tous égards». De fait, la publication du testament de Silvio Berlusconi confirme que l’empire qu’il avait créé reste entre les mains de ses héritiers.