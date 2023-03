L’union Activision/Microsoft se heurte à l’obstacle britannique

Le rachat par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars (64,27 milliards d’euros) soulève des problèmes de concurrence au Royaume-Uni concernant les jeux en ligne et les consoles, a déclaré mercredi l’autorité britannique de la concurrence à l’issue d’une enquête approfondie.

Selon la Competition and Markets Authority (CMA), l’union du fabricant de la console de jeu Xbox et l'éditeur de la franchise de jeu vidéo Call of Duty pourrait affaiblir «l’importante rivalité» entre la XBox et la PlayStation de Sony. «L’enquête a provisoirement conclu que le projet d’acquisition d’Activision par Microsoft pourrait entraîner une hausse des prix, une réduction du choix ou une diminution de l’innovation pour les joueurs britanniques», indique un communiqué.

Pour approuver la transaction, l’antitrust exigera donc des concessions de la part des deux groupes. Parmi les remèdes possibles dont elle dresse la liste, figure a minima la cession des activités liées à Call of Duty, pourtant essentielles à l’intérêt économique de la transaction.

Echéance au 26 avril

Les deux groupes ont jusqu’au 22 février pour proposer leurs concessions à la CMA. Celle-ci rendra son rapport final d’ici au 26 avril.

«Notre engagement à accorder à long terme un accès égal à 100% à Call of Duty à Sony, Nintendo, Steam et autres préserve les avantages de l’accord pour les joueurs et les développeurs et accroît la concurrence sur le marché», a déclaré Rima Alaily, vice-présidente et directrice juridique adjointe de l’entreprise.

Le projet de rachat est aussi dans le viseur des régulateurs aux Etats-Unis et en Europe. Des sources proches du dossier avaient déclaré en janvier à Reuters que Microsoft risquait de recevoir un avertissement de la Commission européenne sur son offre d’achat d’Activision. Outre-Atlantique, la Federal Trade Commission a engagé début décembre une procédure visant à bloquer l’opération.