Les minoritaires de Prologue débarquent l’emblématique patron de 95 ans

Pari réussi ! Les minoritaires de Prologue sont parvenus à évincer du conseil d’administration l’emblématique PDG de la SSII, Georges Seban, âgé de 95 ans, et sa famille. L’Association des actionnaires minoritaires de sociétés cotées (Asamis), qui menait la fronde et revendiquait 11% du capital, a su largement fédérer les autres actionnaires. Un défi, alors que les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de vote au-delà de 5%. Un dispositif qui pénalise en particulier NextStage, premier actionnaire avec 13% du capital et 12,2% des droits de vote.

Les votes sont sans appel. Prologue a publié, lundi matin, les résultats de son assemblée générale de vendredi soir. A plus de 64%, les actionnaires de Prologue se sont opposés au renouvellement du mandat de Michel Seban, qui était PDG depuis le 7 juin, son père ayant atteint l’âge limite statutaire de 95 ans. Plus de 64% ont également voté contre la modification des statuts relevant la limite d’âge du président et du directeur général de 95 à 97 ans afin de pouvoir nommer de nouveau Georges Seban comme PDG jusqu’à l’AG 2028, précisait alors la société. La plupart des autorisations financières (neuf résolutions) ont été rejetées.

En revanche, les résolutions déposées par l’Asamis ont été largement suivies. La révocation de Georges Seban et de son petit-fils Clément Weber ont convaincu plus de 64% des votants. Seule Elsa Perdomo a sauvé, de justesse, son siège, la révocation n’ayant été soutenue qu’à 46%. Les nominations des deux nouveaux administrateurs indépendants proposés par l’Asamis, Emmanuel Cennelier et Philippe Brun, ont été approuvées à près de 64%. L’Asamis a remercié, dans un communiqué, «tous les actionnaires qui se sont mobilisés pour obtenir ce résultat», rappelant que «chaque intervention réussie de notre association renforce notre crédibilité et notre sérieux dans un environnement financier et institutionnel qui tend à isoler l’actionnaire individuel».

Pour sa part, Olivier Balva a été élu administrateur à 99,8%. Dans la foulée de l’assemblée générale, le conseil d’administration de Prologue a annoncé sa nomination à l’unanimité comme PDG. Il était jusqu’alors directeur opérationnel du groupe M2i, spécialiste des formations IT, filiale cotée sur Euronext Growth de Prologue. Une annonce saluée lundi en Bourse par un rebond de 8,97% de Prologue, deuxième plus forte hausse du SRD.

L’Asamis fixe des objectifs au nouveau conseil

Forte de sa victoire, l’Asamis recommande au nouveau conseil d’administration des points d’attention : instaurer une gouvernance renforcée et transparente, éviter toute concentration excessive des pouvoirs dans les mains d’un seul président, et accorder une priorité absolue à la rentabilité et à la génération de trésorerie en tant qu’objectif principal. Elle demande aussi d’annuler le programme d’actions gratuites de M2i, «qui ressemble à un abus de bien social et dilue Prologue de 10% au profit de quelques individus», d’annuler ou de réduire le programme d’actions gratuites de Prologue, et de privilégier l’utilisation des actions de la fiducie plutôt que l’émission de nouvelles actions, en les attribuant selon des critères objectifs liés à l’amélioration de la rentabilité ou à la génération de trésorerie.

Le conseil a aussi exprimé sa «reconnaissance pour le travail exceptionnel réalisé par Georges Seban au service du groupe Prologue depuis la reprise de ses fonctions de PDG en 2010» et souhaite qu’il continue «à faire profiter le groupe Prologue de son expérience». Pour sa part, Georges Seban se réjouit «de la nomination d’Olivier Balva au poste de PDG» : «Après de longues années d’étroite collaboration, je souhaitais qu’il devienne mon successeur à la tête du groupe. Il dispose de toutes les qualités pour mener à bien cette mission et amener Prologue à de nouveaux sommets.» Georges Seban promet aussi de continuer à se «mettre au service de l’entreprise et à participer ainsi activement au développement et à la valorisation de Prologue». L’Asamis a aussi rendu «hommage» à Georges Seban, précisant que la motivation principale des actionnaires «n’a été affectée que marginalement par l’âge du président, mais bien plutôt par la gouvernance de la société».