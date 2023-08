Les minoritaires de Claranova poursuivront leur fronde lors de l’AG du 4 septembre

Assemblée à haut risque pour Claranova le 4 septembre prochain. La société technologique a publié vendredi son ordre du jour définitif. Elle propose notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, apportant de nouvelles compétences au conseil. D’une part, Gabrielle Gauthey, X-Mines, directrice des affaires publiques européennes de TotalEnergies, mettra sa connaissance des relations investisseurs et des institutions européennes au service du développement du groupe. D’autre part, le franco-américain Craig Forman, diplômé de Princeton et de Yale Law School, partenaire gérant de NextNews Ventures, apportera son expertise en matière de transformation numérique et de connaissance fine du marché américain. Toutefois, le statut d’indépendants de ces candidats est contesté par certains minoritaires.

Comme annoncé, et à la demande des actionnaires minoritaires, Claranova séparera les fonctions de président et de directeur général à l’issue de l’assemblée générale. L’actuel PDG, Pierre Cesarini, restera directeur général, et un nouveau président, dont le nom n’est pas curieusement pas encore connu, sera nommé. Contacté par L’Agefi, Claranova n’a pas donné suite. Avec ce nouveau conseil, composé de trois quarts d’indépendants, Claranova «démontre ainsi sa volonté de renforcer sa relation de confiance avec ses actionnaires et de développer un dialogue constructif avec ces derniers», précise son communiqué.

Demande de révocation refusée

Des propos contestés par des minoritaires, mettant au contraire en avant l’absence d’écoute et de dialogue. Alors que Claranova n’avait pas précisé les noms des administrateurs indépendants lors du premier avis de convocation paru au Balo le 28 juillet, Cyrille Crocquevieille, président d’AdaNova, association d’actionnaires de Claranova, et son épouse Caroline Alle, présidente adjointe d’AdaNova, ont adressé leur candidature pour ces deux résolutions. Toutefois, Claranova leur a adressé une fin de non-recevoir, estimant qu’il s’agissait de nouvelles résolutions, nécessitant la détention d’au-moins 0,84% du capital. Les deux candidats pourraient toutefois faire une nouvelle tentative lors de l’AG du 4 septembre.

En outre, Claranova ayant refusé d’inscrire à l’ordre du jour les demandes du président d’AdaNova de révoquer Viviane Chaine-Ribeiro et Roger Bloxberg de leur mandat d’administrateur et de mettre fin à la convention entre Claranova et Viviane Chaine-Ribeiro, la rémunérant à hauteur de 60.000 euros par an, ces trois demandes seront réitérées lors de l’assemblée du 4 septembre.

En revanche, Claranova a inscrit la demande de nomination d’Hubert Tassin, analyste financier, ancien directeur général de BFM Business et patron de la rédaction d’Investir, comme administrateur indépendant. Cette demande, déposée par Michael Dadoun et Daniel Assouline, n’est pas agréée par le conseil d’administration. Ces mêmes actionnaires canadiens ont déposé six points à l’ordre du jour, portant sur l’augmentation de capital de juillet 2023, sur l’indépendance des administrateurs au regard du code Middlenext, sur la décision de dissocier les fonctions de président et de directeur général, sur le remboursement du placement privé obligataire de type Euro PP de 19,7 millions d’euros d’échéance juin 2024, sur les 50 millions d’euros d’Oceane remboursables par anticipation dès août 2024, et sur la stratégie de développement de Claranova.

L’arrivée de LIH au capital rebat les cartes

Bien que présentée comme une assemblée générale ordinaire – aucune résolution ne relevant de la majorité des assemblées extraordinaires –, cette réunion ne l’est en réalité pas vraiment. L’assemblée générale ordinaire qui doit approuver les comptes annuels étant fixée le 29 novembre prochain. Pourquoi alors tenir si rapidement cette assemblée « extraordinaire » ?

Au-delà des modifications de la composition du conseil, deux résolutions concernent la rémunération 2022 du président et du directeur général, Pierre Cesarini. En effet, ces deux résolutions avaient été rejetées lors de l’AG du 30 novembre 2022, avec respectivement 54% et 58% d’opposition. Pierre Cesarini n’a donc pas touché sa rémunération variable de 392.000 euros, pesant 40% de sa rémunération totale de près de 1 million d’euros, et tente de la faire voter avant l’AG de novembre.

Y parviendra-t-il cette année ? AdaNova a publié sur son site le résultat du consensus de ses adhérents, qui s’opposent majoritairement, voire à l’unanimité, à toutes les résolutions déposées par la société (hormis celle sur les pouvoirs pour formalités). Cependant, l’actionnariat a évolué depuis l’augmentation de capital de cet été. Si Claranova «déplore» la plainte des «anciens minoritaires canadiens», Michael Dadoun et Daniel Assouline, sur son augmentation de capital, ne permettant pas de la comptabiliser, comme prévu, sur l’exercice clos fin juin 2023, la société se garde bien de préciser dans son communiqué que la nouvelle augmentation de capital de 20 millions d’euros lancée le 30 juin dernier n’a pas été une réussite. Seuls 18,51 millions d’euros, dont 15,7 millions par compensation de créance de Lafayette Investment Holdings (LIH), société contrôlée par Marc Goldberg, ont été souscrits. Le produit net de l’opération se limite à 2,31 millions. En réalité, encore moins, en tenant compte des coûts de l’augmentation de capital estimés à un maximum de 1,2 million d’euro dans la note d’opération. En revanche, tous les indicateurs sont favorables à LIH. D’une part, l’augmentation de capital s’est réalisée au prix de 1,65 euro par action, proche du plus bas de l’année. L’action Claranova chute de 32% depuis le début de l’année et de plus de 70% en trois ans. D’autre part, «la direction de Claranova a accepté d’avancer à juin 2023 l’échéance d’une créance de LIH initialement fixée en octobre 2025 pour permettre la réalisation de cette opération», ont précisé Michael Dadoun et Daniel Assouline dans un communiqué. Désormais, LIH est le premier actionnaire de Claranova avec 15,9% du capital, devant le concert des minoritaires (Michael Dadoun, Daniel Assouline et Eric Gareau, 7,2% du capital) et le PDG, Pierre Cesarini (4,5%).

Les objectifs de marge sont repoussés

Si Pierre Cesarini dispose à présent de l’appui de LIH, il devra faire face aux minoritaires (le flottant pèse 74% des droits de vote), avec notamment AdaNova qui revendique 8% des droits de vote pour ses membres. Pour leur part, les minoritaires canadiens devraient se battre pour faire valoir leurs droits, alors que Claranova a réduit leurs droits de vote à moins de 1% pour non-déclaration de franchissement de seuil et de changement de concert auprès de l’AMF.

Signe de l’incertitude des votes, Claranova a retiré les résolutions sur l’approbation de la politique de rémunération révisée des mandataires sociaux non dirigeants, sur les rachats d’actions et sur la réduction du capital par annulation des actions auto-détenues. Ces résolutions figuraient pourtant dans l’ordre du jour initial de fin juillet.

Enfin, si Claranova se félicite du «développement de son chiffre d’affaires et de ses profits», il a pourtant lancé un avertissement sur sa rentabilité lors de la publication de son chiffre d’affaires annuel début août. Le groupe anticipe désormais une marge de résultat opérationnel courant (ROC) normalisé de 10% «d’ici l’exercice 2024-2025», alors qu’il anticipait en juin dernier une fourchette entre 9% et 11% dès l’exercice 2023-2024, et de 10% à 12% pour 2024-2025. Des explications seront nécessaires le 4 septembre.