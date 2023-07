Les entreprises européennes vont affronter une vague d’activisme

L’activisme a de beaux jours devant lui. Dans les 18 prochains mois, le cabinet Alvarez & Marsal a détecté 143 cibles potentielles en Europe. Un chiffre stable par rapport à la prévision de début janvier. Environ 60% de ces anticipations d’attaques se réalisent, précise Guillaume Martinez, associé d’Alvarez & Marsal à Paris. Toutefois, depuis le début de l’année, les opérations augmentent progressivement, passant de 12 nouvelles campagnes en janvier à 25 en mai. «Nous sommes dans une phase d’accélération, avec une pression et une exigence des investisseurs beaucoup plus fortes qu’avant», souligne Guillaume Martinez. Les activistessont de plus en plus nombreux, mais n’ont plus les mêmes profils. «Nous sommes passés de campagnes publiques et agressives avec des résultats mitigés, vers des actions menées par des investisseurs actifs, dialoguant mieux et de manière plus constructive, constate Guillaume Martinez. Les entreprises sont aussi mieux préparées et anticipent davantage les possibles attaques ».

Contrairement aux autres années, les campagnes n’ont pas diminué après la saison des assemblées générales. Au contraire ! Dans un environnement de marché très volatil, «le dialogue sur le moyen terme est essentiel, rappelle Guillaume Martinez. Or, lors des assemblées générales et des ‘capital market days’, les sociétés ont davantage insisté sur la manière de transformer l’entreprise, plutôt que de se fixer de nouveaux objectifs stratégiques ».

Si l’activisme progresse partout en Europe, il recule en France, avec 23 cibles, contre 18 auparavant. «Cette baisse s’explique uniquement par un recul de la pression activiste sur le secteur industriel», explique Guillaume Martinez. Les activistes regardent davantage les entreprises allemandes, dont la performance commence à décliner, pâtissant notamment de la hausse des prix de l’énergie». En revanche, les sociétés industrielles françaises «ont plutôt mieux performé, en matière de rentabilité, d’allocation du capital et de gestion du cash, que les autres entreprises européennes», explique le rapport. La France n’est pas pour autant à l’abri des attaques. Les sociétés technologiques, télécoms, et des secteurs de la santé et des biens de consommation «seront scrutées de près en raison de leur sous-performance par rapport à leurs pairs internationaux, et de retard dans l’exécution de leur plan de transformation», ajoute Guillaume Martinez.

L’énergie aussi sera ciblée, «non pour des raisons de performances financières, mais dans un contexte de vigilance climatique», poursuit Guillaume Martinez. D’ailleurs, les campagnes environnementales n’ont jamais été aussi nombreuses, avec 17 lancements d’opérations sur les cinq premiers mois de l’année, contre six en 2019. Les campagnes sociales vont continuer à progresser, mais à un rythme plus lent, avec déjà 11 attaques sur cinq mois. L’industrie et la consommation sont les secteurs les plus exposés en raison des exigences accrues en matière de transparence des chaînes d’approvisionnement, de diversité et d’inclusion. Les thématiques sociales et environnementales représentent désormais 17% des campagnes, contre 6% en 2019, au détriment des demandes de fusions et acquisitions. La réduction de ces opportunités de M&A pousse les entreprises à se transformer.

La technologie, la communication et la santé sont ciblées dans toute l’Europe. Ces secteurs doivent faire face aux défis de la réduction des coûts et de l’amélioration du rendement du capital investi.

Les opérations se concentrent de plus en plus sur cinq principaux marchés : Royaume-Uni, Allemagne, France, Suisse et Scandinavie. Elles représentent 81% des campagnes en 2023, contre 68% en 2019. Une attaque sur deux concerne une société britannique ou allemande.