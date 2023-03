Le climat nécessite d’être intégré d’urgence dans la stratégie des entreprises

Climat, la difficile équation des entreprises. De la stratégie à la gouvernance. Depuis la loi Pacte, le conseil d’administration détermine la stratégie de l’entreprise « en considérant les enjeux environnementaux ». La déclaration de performance extra-financière (DPEF) oblige à harmoniser la présentation de l’action de la société et son impact sur l’environnement, tandis que la loi de 2017 sur le devoir de vigilance exige d’identifier les risques, de mettre en place de plans d’actions pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs de l’activité de l’entreprise sur l’environnement, et de rendre compte, a rappelé Bruno Zabala, directeur juridique du Medef, lors d’un récent webinaire « Gouvernance et Climat » du comité gouvernance du Medef. Aussi, il recommande aux entreprises de présenter en assemblée générale une stratégie climatique avec des horizons de temps, des objectifs et des engagements.

Cette dynamique se poursuit avec les très prochaines réglementations européennes. Si la France a été précurseur sur ce sujet, Bruxelles n’a pas considéré qu’elle avait les meilleures pratiques et va beaucoup plus loin, notamment avec la directive CSRD sur le reporting extra-financier, avec de nouveaux standards climat, et avec la directive devoir de vigilance. CSRD « sera tout sauf du ‘tick the box’ (des cases à cocher, ndlr)», ajoute Bruno Zabala. Les engagements devront être documentés et explicités. Lastandardisation des normes sur le climat permettra d’avancer sur ce terrain instable. Carol Sirou, présidente exécutive d’EthiFinance, rappelle les étapes nécessaires : cartographie des risques, diagnostic, plan d’actions et reporting. Toutefois, l’intégration de ces enjeux dans les états financiers reste à peine perceptible, avec seulement 5% des entreprises qui passent des provisions financières pour risques climatiques, selon une étude d’EthiFinance sur les DPEF 2022.

Le sujet climatique doit être intégré dans la stratégie et compris comme une contrainte de survie au plus haut niveau de l’entreprise, ajoute Fanny Picard, associée fondatrice chez Alter Equity, expliquant que les entreprises, mêmes les plus grandes, ont besoin d’aides, juridique, technique, etc. pour accompagner la transformation de la stratégie et aller vite. « On ne peut plus faire comme si c’était demain, c’est aujourd’hui », résume-t-elle. L’acculturation prend du temps et CSRD entre en vigueur en 2025 sur l’exercice 2024. En outre, les due diligences ESG (climat, social, etc.) sont désormais incontournables, constate Carol Sirou. Elles peuvent même à elles seules faire échouer une opération.

CSRD, une opportunité à saisir

Une opportunité ? CSRD ne se résume pas à une somme de contraintes, mais peut aussi permettre aux entreprises de gagner des parts de marché, si, par exemple, un client exige un bilan carbone et des objectifs précis, souligne Renaud Bettin, vice-président de l’action climat chez Sweep. Les entreprises seront aussi sous la pression de leurs collaborateurs, qui attendent qu’elles agissent pour le climat. Une nécessité pour retenir et attirer les talents.

Pour agir, il faut d’abord regarder les données (énergie, tonnes d’acier, kilomètres parcourus…), préciser les mesures, afin d’avoir une vision globale du bilan carbone de l’entreprise, et mesurer sa dépendance aux énergies fossiles, explique Renaud Bettin. Une fois le bilan carbone défini, on agit. Par exemple, avec le télétravail pour minimiser les trajets des salariés, par un dialogue avec les fournisseurs sur la supply chain…Quant au carbone, il est à traiter comme une donnée financière.

Attention à lacommunication ! Le greenwashing est dangereux, prévient Fanny Picard. Elle entraîne la perte de confiance des salariés, des parties prenantes et des investisseurs. Aussi, la priorité est donnée à la transparence et à l’humilité. Il faut parfois se contenter de dire qu’on débute, conclut Renaud Bettin.