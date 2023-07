L’action SES-imagotag profite d’un nouveau contrat

Le titre SES-imagotag s’adjuge 7,4% à 133 euros mardi matin, réalisant la plus forte progression de l’indice SBF 120. Le spécialiste des étiquettes électroniques a annoncé avoir signé un contrat avec un groupe suédois, premier distributeur de meubles au monde, pour déployer sa plateforme Vusion IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes. «La première tranche de ce contrat couvrira 110 magasins répartis dans six pays européens», souligne le communiqué du groupe.

Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de SES-imagotag n’a pas souhaité dévoiler le nom de ce client ni le montant du contrat. Le groupe suédois Ikea est très largement considéré comme le premier distributeur de produits d’ameublement au monde.

Berenberg à l’achat

Par ailleurs, Berenberg a repris le suivi du titre SES-imagotag, avec une recommandation «acheter» et un objectif de cours relevé de 175 à 215 euros.

L’intermédiaire financier estime que le consensus ne reflète pas entièrement la progression attendue de la marge de SES-imagotag, liée à l’augmentation du taux de pénétration de son segment services à valeur ajoutée et de l’adoption de ses produits par le marché, notamment aux Etats-Unis.

L’action SES-imagotag remonte doucement la pente après les attaques du vendeur à découvert Gotham City. Ce dernier a remis en cause la gouvernance et la réalité du chiffre d’affaires de la société dans un rapport en deux parties publiées le 22 juin et le 7 juillet.

Les réponses apportées par le groupe français, qui a fait son entrée fin 2022 au SBF 120, ont permis de regagner une partie du terrain perdu. L’action, qui traitait à 166,8 euros le 21 juin, la veille de la publication du rapport, était tombée à 66 euros en séance. Aux cours actuel, le titre cote encore à un multiple élevé de 48 fois le bénéfice 2023 estimé par le consensus des analystes.

SES-imagotag publiera le 27 juillet les détails de son activité au deuxième trimestre.