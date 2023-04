La proportion de salariés actionnaires continue de décliner

Pas de crise Covid pour l’actionnariat salarié. En Europe, 7,1 millions de personnes étaient actionnaires de leur (grande) entreprise en 2020, la quatrième année de rebond depuis le point bas de 2016. Parmi elles figurent 42% de salariés de sociétés françaises. Le total monte même à 8,1 millions avec les PME, selon le recensement annuel de la Fédération européenne de l’actionnariat salarié (FEAS) réalisé en partenariat avec Amundi et Eres. Les salariés de ces 2.700 grandes entreprises, cotées et non cotées, détiennent ainsi 3,05% du capital (contre 2,33% en 2006), dont 1,45% est détenu par le management et 1,6% par les salariés. Cette participation pesait 420 milliards d’euros début 2021, contre 310 milliards en mai 2020. Un montant record dû notamment à la hausse des marchés actions.

En 2020, 94% des grandes entreprises européennes avaient un actionnariat salarié(contre 69% en 2006), dont 53% ont des plans pour tous. Malgré les circonstances, 29% des grands groupes européens ont lancé de nouveaux plans l’an dernier. Un taux en léger recul par rapport aux 32% des deux années précédentes, mais la proportion a tendance à augmenter d’année en année.

En dépit de cet engouement pour l’actionnariat salarié, la FEAS alerte sur un danger, la chute du taux de démocratisation, avec seulement 18,5% des salariés actionnaires, contre 23,5% au pic de 2010. Tous les pays sont touchés sauf le Royaume-Uni, où plus de 23% des salariés sont actionnaires. Si la France connaît aussi ce mouvement baissier, elle affiche le taux de démocratisation le plus élevé d’Europe à 32,5%. La FEAS explique cette chute par la tendance à la délocalisation des grandes entreprises européennes (avec seulement 37% des emplois dans le pays en 2020, contre 46% en 2006), et à la difficulté d’exporter des plans d’actionnariat salarié, notamment en raison de la fiscalité. Et pour la FEAS, «on ne voit rien qui puisse venir [...] arrêter» la chute du taux de démocratisation. Le Royaume-Uni ne résiste qu’en trompe-l’œil, en raison de la stagnation de l’emploi, alors que les grandes entreprises françaises ont fortement embauché, mais essentiellement à l’international.

En général, la présence d’un actionnaire de contrôle pénalise le développement de l’actionnariat salarié, surtout quand il s’agit d’un dirigeant exécutif. Toutefois, l’étude relève trois exceptions : les entreprises sous contrôle public ou sous contrôle des fondateurs, et bien évidemment celles où les salariés sont eux-mêmes les actionnaires de référence.