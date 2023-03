La nouvelle «année de transition» de Nexity échaude le marché

Nexity paie d’avance. Le promoteur immobilier a signé jeudi la plus forte baisse de l’indice SBF 120, alors que les investisseurs s’inquiètent de ses perspectives dans un contexte qui s’annonce très délicat pour l’immobilier neuf en 2023. En clôture, l’action a lâché 9% à 24,1 euros. Un coup de torchon qui efface l’ensemble de ses gains depuis le début de l’année.

Le groupe dirigé par Véronique Bédague a prévenu mercredi soir que 2023 serait une « année de transition », car il doit composer avec la remontée des taux d’intérêt, qui pèse sur la demande de logements neufs, et l’inflation des coûts, qui pénalise ses marges. Cette mise en garde fait écho à d’autres acteurs français cotés opérant également sur la promotion, comme Vinci ou Bouygues, également très prudents sur leurs perspectives pour le millésime 2023. Bouygues Immobilier a ainsi indiqué jeudi que, face à un marché « globalement attentiste », il avoir été conduit à « décaler la mise en œuvre de certains projets, impactant un peu le stock disponible à la vente et les réservations ». Sur un an, son carnet de commandes a plongé de 17%.

De son côté, le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment (FFB) a prévenu jeudi, lors de la présentation de son bilan 2022, que les marchés du logement neuf sombraient dans « une crise historique sévère », similaire à celle des « subprimes » de 2008. L’année dernière, les ventes de logements ont diminué de 71.000 par rapport à 2021, une chute rarement observée, s’alarme l’organisme, qui appelle à l’instauration d’un « bouclier logement » pour soutenir le pouvoir d’achat immobilier. Parmi les mesures requises par la FFB figurent notamment la prolongation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu'à fin 2024 et la restauration du dispositif Pinel dans sa version 2022.

Dégradations

Si Nexity dispose «d’atouts indéniables» et de « marques fortes », le contexte s’annonce « difficile » et « compliqué » cette année, prévient Gilbert Dupont, qui a dégradé sa recommandation sur la valeur de « acheter » à « accumuler » et a réduit son objectif de cours de 32,90 à 28,90 euros.

« Les marges seront temporairement sous pression (...) compte tenu d’une difficulté plus grande à répercuter les hausses de coûts aux clients », observe de son côté TP Icap Midcap. Alors que Nexity anticipe un résultat opérationnel courant de plus de 300 millions d’euros cette année, la marge associée devrait reculer d’un point, calcule le bureau d'études.

En parallèle, Nexity escompte un chiffre d’affaires supérieur à 4,5 milliards d’euros, contre 4,7 milliards d’euros en 2022. Le chiffre d’affaires devrait cependant rester stable à périmètre constant, le groupe ayant annoncé la cession à venir de ses activités à l’international.

Une politique de distribution toujours généreuse

En définitive, les inquiétudes liées à l’environnement complexe qui attend le groupe cette année ont relégué en arrière-plan des résultats annuels en ligne avec les attentes du marché, ainsi que la poursuite par Nexity de « sa généreuse politique de distribution avec un dividende de 2,50 euros par action, soit un rendement encore supérieur à 9% », souligne TP Icap Midcap.

Au cours de l’exercice écoulé, Nexity a affiché un résultat opérationnel courant de 367 millions d’euros, en baisse de 1%, un chiffre d’affaires en hausse de 2% à 4,7 milliards d’euros, et une marge opérationnelle de 7,8%, en retrait de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2021. « Au vu du rendement très élevé et des perspectives attractives à moyen terme », TP Icap Midcap a maintenu sa recommandation « acheter » sur Nexity, tout en ajustant son objectif de cours de 38 à 34 euros.