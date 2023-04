Rémi Legrand, associé fondateur de Monge Conseil

Comment expliquer les multiples opérations dans le financement automobile de ces derniers mois ?

Le rachat de LeasePlan par la Société Générale marque un pas de plus dans la concurrence qui règne entre constructeurs et grands groupes bancaires en Europe. Il y a quelques semaines, Stellantis distribuait ses activités de financement entre trois groupes bancaires européens. La nouvelle entité New ALD sera au niveau des flottes de Toyota Finance et de RCI Bank and Services (Groupe Renault), mais encore loin de Volkswagen.

Quel est l’attrait de ces activités ?

Ce sont des financements qui portent sur des montants unitaires relativement importants. En même temps, dans la location, le financeur reste propriétaire du véhicule et limite donc son risque. Ce marché concerne tous les segments de clientèles : les particuliers, les professionnels, les entreprises petites et moyennes comme les plus grandes au travers de la gestion des flottes automobiles. Enfin, l’écosystème de la mobilité permet de proposer de nombreux produits annexes au financement tels l’entretien du véhicule et diverses assurances.

Quels sont les enjeux pour les acteurs de ce marché ?

En période de pénurie de composants, et donc de production sous contrainte, les constructeurs vont devoir faire des choix dans l’approvisionnement des canaux de distribution ; ils ont commencé à restreindre les livraisons aux loueurs de courte durée par exemple. Comment vont-ils arbitrer entre vente directe sur internet, circuits traditionnels de concessionnaires, loueurs de courte et de longue durée ?

L’autre enjeu tient à l’évolution des pratiques de mobilité qui va encourager l’apparition de nouveaux services. Aujourd’hui, le consommateur veut pouvoir choisir le mode de déplacement le plus approprié pour lui au moment T. Qui va prendre le leadership sur ces nouveaux marchés ? Les constructeurs ? Les sociétés de financements et de services ? De nouveaux entrants ?

Le troisième enjeu est essentiel ; il s’agit de la transition écologique. La réorganisation du marché à laquelle nous assistons va-t-elle accélérer la transition vers les véhicules propres ? Il faut l’espérer.

Propos recueillis par Sylvie Guyony