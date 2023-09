La gouvernance du SBF 120 conserve un temps d’avance

En huit ans (2015-2023), la gouvernance du SBF 120 a profondément évolué, en particulier en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), constate le baromètre 2023 de la composition des conseils du SBF 120 réalisé par l’Institut français des administrateurs (IFA) et Ethics & Boards.

Désormais 80% des sociétés du SBF 120 ont un comité en charge de la RSE – recommandation du code Afep-Medef depuis décembre 2022 – contre 25% en 2015. La France se situe ainsi loin devant l’Allemagne (31%), les Etats-Unis (53%) et le Royaume-Uni (54%).

Signe de leur engagement climatique, les deux tiers du SBF 120 se sont formellement engagés avec le Science-Based Target Initiative (SBTI), contre un tiers en 2021. La France dépasse le Royaume-Uni (65%), les Etats-Unis (52%) et l’Allemagne (45%). En outre, le nombre d‘entreprises françaises dans CDP Climate change (A list) a plus que doublé entre 2021 et 2023, passant de 20% à 43%, devant le FTSE 100 (42%), le S&P 100 (34%) et le HDax (31%). Les entreprises françaises prennent aussi l’habitude de soumettre leur stratégie climat au vote des actionnaires (huit sociétés en 2023, après dix en 2022). Une pratique encore rarissime à l’étranger (trois au Royaume-Uni et en Espagne, et une en Allemagne).

Dans ce sillage, les conseils montent progressivement en compétence. Désormais un quart du CAC 40 forme ses administrateurs à l’ESG, contre 7,5% en 2021. Un progrès, mais tous les administrateurs devront être formés. La sensibilisation à ces sujets, conduite par 12% des entreprises, ne suffit pas. Sur le seul sujet climatique, 17% des groupes du CAC 40 indiquent avoir formé les membres de leur conseil. Le début d’une prise de conscience…

La dissociation des fonctions s’installe dans la durée

Parallèlement, la dissociation des fonctions de direction s’installe durablement, avec 48% de PDG en 2015 et seulement 32% en 2023. En revanche, le taux d’administrateurs indépendants progresse peu, passant de 56% en 2015 à 61% aujourd’hui. Des administrateurs qui travaillent davantage, et sont un peu mieux rémunérés, avec un jeton de 71.000 euros (+29% en huit ans).

Les conseils comptent deux fois plus d’administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires qu’en 2015. Ils occupent 14% des sièges.

Championne en termes de féminisation, la France compte 47% de femmes dans les conseils du SBF 120, contre un tiers en 2015. Et devant le FTSE 100 (41%), le HDax (35%) et le S&P 100 (34%). Elles sont treize à présider le conseil (trois en 2015), et quatorze à diriger la société (une en 2015). En outre, en huit ans, la part de femmes au comex a presque doublé et dépasse les 27%, en route vers les 30% en 2026 et 40% en 2029 exigés par la loi Rixain. La France est derrière les pays nordiques et le Royaume-Uni (entre 28% et 30%), mais devant les Etats-Unis (27%) et l’Allemagne (20%).

En revanche, certains sujets sont en pause. La communication sur le partage de la valeur, faite par les deux tiers du CAC 40 en 2021, ne progresse plus. Et la raison d’être, très à la mode après le vote de la loi Pacte, ne fait plus d’émules. Si 60% du SBF 120 en déclarent une, seulement 12% l’ont inscrite dans leurs statuts.