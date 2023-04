Jeito Capital mène un refinancement chez Alentis Therapeutics

Entré en juin 2021 au capital d’Alentis Therapeutics dans le cadre d’un financement de série B de 55 millions d’euros, Jeito Capital vient de diriger une série C de 96 millions d’euros (105 millions de dollars) dans cette biopharmaceutique franco-suisse.

Ce financement embarque également Novo Holdings A/S et RA Capital Management, ainsi que la participation d’investisseurs existants, BB Pureos Bioventures, Bpifrance à travers son fonds InnoBio2 et Schroders Capital.

Financer le développement clinique

Cette levée permettra d’accompagner le développement clinique de phase I/II des deux candidats-médicaments d’Alentis antiClaudin-1 (CLDN1), contre les fibroses touchant des organes essentiels comme le foie, les reins ou les poumons, et les tumeurs CLDN1 positives, ainsi que le développement de la plateforme CLDN1 pour étendre les indications en oncologie. L'étude clinique de phase I du principal candidat-médicament ALE.F02 contre les fibroses sera achevée prochainement. Avec ces perspectives de développement, Alentis a renforcé son équipe en France, tant à Paris qu’à Strasbourg, en Suisse et aux Etats-Unis.

«Claudin-1 affiche un très grand potentiel dans le traitement de multiples formes de fibroses et dans une large gamme de cancers, se félicite Rafaèle Tordjman, fondatrice et présidente de Jeito Capital. Nous sommes déterminés à poursuivre notre partenariat avec l'équipe exceptionnelle d’Alentis, principal acteur dans le domaine du CLDN1, qui est bien placée pour produire des données cliniques significatives et apporter une innovation forte le plus vite possible aux patients et à la communauté médicale».

