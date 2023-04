Inflation : passer de la loupe à la longue vue

Alain Henriot, responsable des études économiques à la direction finance et stratégie de La Banque Postale Depuis plusieurs mois, l’inflation est de plus en plus vive. Ce raffermissement se fait cependant en ordre dispersé. L’accélération est surtout très marquée aux Etats-Unis avec une hausse des prix à la consommation proche de 7 % sur un an en novembre. La hausse de certains prix est spectaculaire – de l’ordre de 35 % depuis le printemps dernier pour les voitures d’occasion à cause de la pénurie de véhicules neufs – mais elle reste hétérogène. Les prix des vêtements de sport, des télécommunications et des produits laitiers ont augmenté de moins de 2 % au cours des douze derniers mois. Depuis la fin de l’été, l’inflation est surtout tirée par les prix de l’énergie. C’est un point commun avec la zone euro. Mais l’inflation reste à ce jour un peu plus mesurée de ce côté-ci de l’Atlantique, surtout si l’on fait exception de l’effet de base lié à la normalisation du taux de TVA en Allemagne qui avait été abaissé au second semestre 2020 (environ un point de hausse des prix supplémentaire outre-Rhin qui s’effacera en janvier 2022). En France, l’inflation sur un an a atteint 2,8 % en novembre mais elle n’était que de 1,7 % sur un an si l’on enlève l’énergie et les produits alimentaires. Les banques centrales considèrent que ce sursaut de l’inflation est non seulement hétérogène mais qu’il découle de goulets d’étranglement suscités par une reprise de l’économie mondiale qui a été d’une ampleur inconnue jusqu’alors. Les projections des banques centrales tablent donc fort logiquement sur une inflation quasiment normalisée et beaucoup plus basse fin 2022 (moins de 2 % sur un an pour la zone euro). Les prévisions du consensus des économistes sont très proches. Enfin, les anticipations d’inflation des investisseurs financiers à moyen terme ne s’écartent pas trop pour l’instant des cibles des banques centrales. Est-ce à dire qu’une fois apaisées les tensions de court terme qui touchent l’économie mondiale, nous allons vraiment retrouver les rythmes faibles d’inflation d’avant-crise ? Il nous semble que quatre éléments pourraient conduire non pas à un dérapage de l’inflation comme dans les années 1970, mais à un rythme un peu plus fort que ce que nous avons connu depuis une décennie environ. Premièrement, nous sortons de cette crise (et c’est heureux) avec des marchés du travail qui n’ont pas trop souffert. C’est surtout vrai pour les Etats-Unis qui devraient être au plein emploi mi-2022 alors que 2,4 millions de personnes ont quitté le marché du travail depuis le début de la crise sanitaire. Cela renforce le pouvoir de négociation des salariés. La partie variable des salaires, sous l’effet notamment de la hausse des heures supplémentaires, a déjà nettement augmenté. Les indicateurs globaux de salaires ont commencé à montrer une accélération cet été outre-Atlantique, bien qu’elle reste en deçà de celle des prix à la consommation. Deuxièmement, depuis plus de deux décennies, nous avons importé de plus en plus de biens, notamment en provenance de pays à bas coûts dont la Chine bien sûr. Cela a eu un puissant effet désinflationniste. Ce mouvement ne peut que s’affaiblir dans les années à venir puisque la part des importations dans la consommation finale est d’ores et déjà très élevée pour nombre de produits industriels (80 % par exemple en France pour le textile et 90 % pour l’électronique). Par ailleurs, au-delà des tensions observées ces derniers mois, la baisse structurelle des prix des semi-conducteurs se tempère depuis quelques années, voire est interrompue en raison des barrières technologiques à la miniaturisation. Cela pourrait être un autre facteur de modération de l’inflation qui s’estompe, comme l’illustre l’évolution des prix des ordinateurs personnels en France : alors qu’ils baissaient d’environ 20 % par an au début des années 2000, ils sont aujourd’hui presque stabilisés. Enfin, un dernier facteur concerne la transition énergétique. Les secteurs qui vont être contraints technologiquement d’utiliser encore pour un temps une énergie carbonée vont devoir s’acquitter de « droits à polluer » qui vont coûter de plus en plus cher. Dans le même temps, la transformation des processus de production vers des énergies « vertes » nécessite des investissements coûteux. Par ailleurs, avant que les énergies nouvelles arrivent à une maturité technologique, leur coût d’utilisation restera plus élevé que celui des énergies fossiles. Le changement du mix énergétique va donc entraîner une hausse des coûts de production qui devrait se reporter sur les prix de vente.