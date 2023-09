Garder le sens des proportions concernant le rôle de l’IA dans la biotechnologie

L’effervescence autour de l’intelligence artificielle (IA) s’est répandue dans le secteur des biotechnologies, avec un flux constant d’exemples de la façon dont l’IA facilite la découverte de médicaments - d’un antibiotique prometteur contre les bactéries résistantes aux médicaments à un nouveau traitement contre le psoriasis doté d’un potentiel de chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars.Ces exemples ont suscité l’intérêt des investisseurs en raison des affirmations selon lesquelles l’IA peut accélérer le développement des médicaments, réduire les coûts et améliorer les résultats. En fait, selon un rapport de Morgan Stanley publié l’année dernière, l’IA et l’apprentissage automatique (un sous-ensemble de l’IA) pourraient déboucher sur 50 nouveaux médicaments supplémentaires représentant un chiffre d’affaires total de plus de 50 milliards de dollars sur une période de 10 ans.1

Premiers signes du potentiel de l’IA

L’enthousiasme à son égard n’est pas sans fondement. L’IA est déployée dans l’ensemble du secteur et montre les premiers signes de son potentiel. À titre d’exemple, les vaccins à ARN messager contre le COVID-19 ont été mis au point en un temps record grâce à des algorithmes d’IA qui ont permis de concevoir des ARNm synthétiques, d’identifier des cibles médicamenteuses/vaccinales et d’automatiser les étapes du contrôle qualité. Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, l’imagerie 3D basée sur l’IA améliore les chances de détecter plus tôt les cancers du sein invasifs et réduit le nombre d’images que les radiologues doivent examiner. Dans un rapport récent, la Food and Drug Administration a indiqué qu’elle constatait une augmentation significative des demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments contenant des composants basés sur l’IA et qu’elle s’attendait à ce que ce nombre s’accélère à partir de maintenant.2

Garder le sens des proportions

Cependant, comme pour toute nouvelle technologie, nous pensons qu’il est important que les investisseurs n’oublient pas l’essentiel. Si l’IA semble accélérer les percées médicales, ces avancées sont souvent le fruit d’une recherche et d’un développement approfondis où l’IA joue un rôle de soutien. Moderna, qui a mis au point l’un des vaccins à ARN messager contre le COVID, a passé des années à peaufiner l’ARNm synthétique et à collecter et analyser des données qui ont ensuite pu être exploitées pour lutter contre le COVID. En ce qui concerne le développement de médicaments, il sera difficile pour l’IA de modifier radicalement certains aspects chronophages. Il s’agit notamment du développement clinique (les essais cliniques de phase 1, 2 et 3 qui testent l’efficacité et la sécurité sur les patients) et des dépôts et examens réglementaires qui, ensemble, peuvent prendre de nombreuses années.

Aujourd’hui, il est possible d’investir dans des entreprises de biotechnologie dites numériques qui utilisent l’IA pour développer de nouvelles molécules. Et bien que ces entreprises progressent dans la constitution d’un portefeuille de médicaments, il faudra peut-être attendre de nombreuses années avant qu’elles ne mettent une thérapie sur le marché, alors même que certaines de ces valeurs boursières sont dopées par l’enthousiasme autour de l’IA.

Cela dit, des progrès plus tangibles ont été réalisés en ce qui concerne les outils et les méthodes informatiques destinés à améliorer le développement préclinique des médicaments. Aujourd’hui, les meilleures entreprises de biotechnologie tirent parti de ces outils, ce qui profite aux entreprises qui les fournissent.

En bref, nous pensons que l’IA a un avenir important dans le domaine de la biotechnologie, avec le potentiel d’accélérer la découverte de médicaments et de faciliter des traitements efficaces et ciblés pour les patients. Mais en fin de compte, la valeur des entreprises à l’origine de la technologie proviendra des produits créés dont le succès dépend de données cliniques qui prendront des années à produire. Tant que ces données ne sont pas disponibles, nous pensons que les investisseurs devraient aborder avec prudence l’IA dans le secteur des biotechnologies.

Sources

1 Morgan Stanley, « Why Artificial Intelligence Could Speed Drug Discovery », 9 septembre 2022. 2 Food and Drug Administration américaine, « Using artificial Intelligence & Machine Learning in the Development of Drug & Biological Products », 16 mai 2023.

