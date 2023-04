Exclusif - Le Comité exécutif du courtier Diot-Siaci prend place

D’après nos informations, dans la suite de la naissance du groupe de courtage Diot-Siaci, un comité de direction a été validé par les actionnaires. Il serait opérationnel en janvier. Pierre Donnersberg, président, et Christian Burrus, vice-président et directeur général de Diot Siaci (auparavant dirigeant du groupe Burrus et actionnaire majoritaire de DIOT-LSN), garderaient à leurs côtés Hervé Houdard, jusque-là DG de Siaci Saint Honoré. Frédéric Van Roekeghem, chez Siaci depuis 2014, prendrait la tête d’un grand ensemble «corporate» (finance, compliance, juridique, DSI et environnement de travail). Stéphane Lhopiteau prend également place dans le Comex, en charge de la finance qu’il dirigeait chez Siaci. Isabelle Ecckhout, DRH de Burrus, et Serge Pinaud, DRH de Siaci, devraient fonctionner en tandem. Au-delà, l’organisation devrait reposer sur cinq «business units». Les évolutions d’organisation doivent encore être soumises aux instances représentatives du personnel, précise une bonne source à L’Agefi. Le 17 novembre, les deux partenaires, Siaci et Burrus, avaient communiqué le feu vert de l’Union européenne ainsi que des régulateurs et autorités des différents pays d’implantation à la constitution du nouveau groupe, confirmant l’information publiée par L’Agefi le 21 octobre. L’opération signée le 2 juillet 2021 donne naissance à un nouvel acteur européen dans le courtage d’assurances, de réassurance et de conseil en gestion des risques, représentant près de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires et regroupant 5.000 collaborateurs dans 42 pays.