EssilorLuxottica confirme ses perspectives à horizon 2026 mais déçoit sur 2022

Le fabricant de verres correcteurs et d’instruments d’optique EssilorLuxottica a confirmé jeudi ses objectifs à horizon 2026 après avoir dégagé en 2022 des résultats qualifiés de « records ».

EssilorLuxottica continue de tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de l’ordre de 5% à taux de change constants sur la période allant de 2022 à 2026. Le groupe a également rappelé viser une marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 19% à 20% en 2026, contre 16,8% en 2022 et 16,1% en 2021.

« Face à un environnement macroéconomique incertain, nous restons concentrés sur nos leviers stratégiques : l’intégration verticale de nos activités, l’utilisation du big data dans nos prises de décision, notre présence mondiale au cœur des marchés et le déploiement de notre programme de développement durable, ‘Eyes on The Planet’ » ont indiqué le PDG du groupe, Francesco Milleri, et le directeur général délégué, Paul du Saillant, cités dans un communiqué.

En 2022, le chiffre d’affaires d’EssilorLuxottica s’est établi à 24,49 milliards d’euros, en hausse de 7,5% (+13,9% à changes constants). Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé sur un an de 9,4% à changes constants, à 6,11 milliards d’euros. Le résultat net part du groupe ajusté d’EssilorLuxottica a atteint 2,86 milliards d’euros en 2022, contre 2,32 milliards d’euros en 2021.

Le consensus FactSet anticipait un chiffre d’affaires de 24,57 milliards d’euros, un résultat opérationnel de 4,17 milliards d’euros et un résultat net part du groupe de 2,92 milliards d’euros. Sur ces résultats 2022 inférieurs au consensus, l’action cédait autour de 3,5% jeudi en fin de matinée.

Le Conseil d’administration a décidé de désigner Jean-Luc Biamonti en tant qu’administrateur référent suite à l’annonce faite le 28 juin 2022 d'évaluer la pertinence d’une telle désignation parmi ses membres indépendants.