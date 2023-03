Danone affirme sa réorientation stratégique

Malgré des résultats en demi-teinte, le géant tricolore de l’agroalimentaire veut marquer une nouvelle ère. Danone a fait état mercredi de résultats meilleurs qu’attendu, tiré par la hausse des prix destinés à compenser la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie, Sur l’ensemble de l’année 2022, il a fait état d’un chiffre d’affaires de 27,66 milliards d’euros, soit 7,8% de croissance en données comparables, avec une marge opérationnelle courante pour l’année en repli à 12,2% des ventes, contre 13,7% en 2021. Le groupe a également indiqué que son conseil d’administration allait proposer un dividende de 2 euros par action au titre de l’exercice 2022, soit une hausse de 3,1% par rapport à celui de l’année précédente.

« Le titre étant historiquement décoté par rapport à ses homologues européens, nous nous attendons à ce qu’il soit soutenu aujourd’hui », indiquait JPMorgan dans une note. De fait, le titre clôturait en hausse de 4,50%, à 54,66 euros.

Surtout, l’entreprise veut marquer son virage stratégique. Après une crise de gouvernance, marquée par le départ d’Emmanuel Faber, son successeur Antoine de Saint-Affrique, arrivé en septembre 2021, avait déjà annoncé le recentrage sur ses quatre métiers : les produits laitiers frais et végétaux, les eaux en bouteille, l’alimentation infantile et la nutrition spécialisée. Ainsi que la réorganisation de son portefeuille de marques, dans le cadre de son plan à trois ans Renew Danone. Le groupe va miser sur ses marques-phares, telles Gallia, Activia, Danette, Alpro et Evian entre autres. Et se délester d’autres: il a annoncé fin janvier vouloir se séparer d’Horizon Organic et Wallaby, distribués aux États-Unis. « Alors que Danone avait bon nombre de ses marques qui se cannibalisaient, son plan est maintenant d’avoir une gamme de produits ciblée avec plus de différenciation. Quelques premiers succès peuvent être constatés, Danone soutenant désormais cinq marques contre dix auparavant », salue Barclays dans une note d’analyse.

En outre, le groupe continuera d’investir dans l’innovation. Le 6 février, il a inauguré son nouveau centre international de R&D à Saclay, avec à la clé un investissement de 100 millions d’euros. Antoine de Saint-Affrique avait dévoilé à cette occasion un nouveau yaourt hypertprotéiné, dénommé « Hipro Expert », élaboré pour les sportifs. Avec, en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris en 2024, dont Danone est sponsor. L’occasion de se repositionner sur les produits alimentaires « santé », dans la lignée de la dermo-nutrition qu’il vantait dans les années 2010.