Berkshire Hathaway affiche un bénéfice d’exploitation record pour 2022

Berkshire Hathaway a réalisé l’an dernier le plus important bénéfice d’exploitation de son histoire, malgré des pertes sur les changes et de moindres retours sur investissement qui ont pesé sur ses comptes au quatrième trimestre 2022, montrent les chiffres publiés samedi par le conglomérat de Warren Buffett. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, l’investisseur qualifie 2022 de «bonne année» pour le groupe, dont le bénéfice d’exploitation a progressé de 12,2% à 30,8 milliards de dollars (29,2 milliards d’euros) d’un an sur l’autre. Berkshire a également amélioré ses liquidités qui s'établissaient en fin d’année à 128,6 milliards de dollars. Au quatrième trimestre 2022, son bénéfice d’exploitation a cependant reculé de 8% à 6,7 milliards de dollars, contre 7,3 milliards un an plus tôt. Ce résultat s’explique par des pertes de changes de 1,2 milliard de dollars et de nouvelles dépréciations pour l’assureur de voitures Geico. Le bénéfice trimestriel a également baissé pour la compagnie ferroviaire BNSF, mais celui des activités de Berkshire dans l'énergie a augmenté et l’assurance a augmenté grâce à la hausse des taux d’intérêt.