Atos veut donner une nouvelle dimension à Evidian avec l’appui d’Airbus

Le vent de la spéculation prend finalement forme tangible pour Atos, qui a indiqué avoir reçu une offre indicative d’Airbus pour prendre une participation de 29,9% au capital de sa future division Evidian, qui regroupera ses activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS).

Dans le sillage de cette annonce, l’action du groupe de services informatiques s’est adjugé jeudi la plus forte hausse de l’indice SBF 120, avec un bond de 14,6% à 13,53 euros.

Un « accord stratégique et technologique de long terme » est également sur la table, a ajouté Atos, qui souhaite « poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de ‘due diligence’ », ou audit préalable. Cette annonce intervient alors que l’avionneur a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, permettant à son propre cours de Bourse de bondir.

Un leader européen de la cybersécurité

Atos dit avoir été séduit par l’offre « cohérente » d’Airbus, qui doit permettre à Evidian de renforcer « sa dimension internationale » dans l’informatique dématérialisée (« cloud ») et la digitalisation notamment. Surtout, Atos assure que l’opération permettra de « créer un acteur européen de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et dans la digitalisation du secteur de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures nationales critiques ».

« La partie cybersécurité est celle qui intéresse le plus Airbus », souligne un analyste. « Le groupe souhaite se montrer commercialement plus agressif sur ce segment et regarde les opportunités pour le faire depuis un moment », ajoute-t-il. Il apparaît toutefois « difficile de dégager des synergies juste avec une prise de participation minoritaire », tempère un autre analyste, qui se dit « perplexe » sur la logique de l’opération.

Par ailleurs, le groupe est resté silencieux sur le montant de la transaction, sur laquelle spéculait la presse depuis le mois dernier. Selon le quotidien Les Echos daté de jeudi, Airbus pourrait avoir à débourser 1,2 milliard d’euros pour prendre environ 30% du capital d’Evidian. Contacté par l’agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d’Atos n’a pas souhaité commenter ce chiffre indicatif.

« Ce montant n’est pas surprenant et ressort plutôt en ligne avec la valorisation implicite d’Evidian », juge un des analystes. Dans le même temps, « tout dépend de qui a été négocié par Airbus, s’il a pu sécuriser des droits spécifiques, tel qu’un droit de regard sur les opérations d’Evidian ou ses futurs investissements », souligne l’autre analyste.

Des discussions non exclusives

Pour l’heure, la partie n’est pas encore terminée. Les discussions avec Airbus ne sont pas exclusives et Atos a confirmé « son engagement à examiner les marques d’intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur ».

Atos laisse donc la porte ouverte à d’autres repreneurs potentiels alors que sa future division Evidian suscite bien des convoitises. Les noms d’Orange, de Thales et d’Astek ont déjà circulé par le passé. Sans oublier les candidats malheureux Onepoint et ICG, qui avaient vu leur offre conjointe de 4,2 milliards d’euros déclinée par Atos en septembre dernier.

Pénalisé depuis plusieurs années par la baisse de ses activités historiques d’infogérance, Atos a dévoilé en juin dernier un plan stratégique prévoyant la scission du groupe en deux sociétés distinctes, Evidian et un nouvel Atos, qui regrouperait les activités de gestion d’infrastructures de centres de données. Ce projet de séparation pourrait être finalisé au second semestre, avec l’introduction en Bourse d’Evidian avant la fin de l’année.

Une vaste transformation pour laquelle Atos assure « être en bonne voie » et « dans les délais prévus ». Pour le moment, le marché demande à voir. Selon les données de FactSet, seulement 9% des analystes affichent une recommandation « acheter » sur Atos, 55% conseillent de « conserver » le titre et 36% sont à la vente.