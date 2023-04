Arkéa monétise sa performance extra-financière

Outil. L’activité contribue-t-elle à préserver, ou pas, des ressources ? Génère-t-elle un impact carbone ? Va-t-elle servir des emplois locaux ? Le Crédit Mutuel Arkéa a décidé de calculer sa performance sur 24 objectifs environnementaux et sociétaux en leur donnant un équivalent euros, même négatif. Pour y parvenir, il a conçu sa propre méthodologie, en s’appuyant sur un apport technique du cabinet PwC. Sont ainsi évaluées les externalités générées par ses activités de financement et d’investissement, ses achats et sa politique de ressources humaines. A ce jour, par exemple, un million d’euros de financement accordé par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels génère en moyenne 15.000 euros d’impacts environnementaux négatifs et 335.0000 euros d’impacts sociaux positifs. Les parties prenantes disposent maintenant d’un outil d’aide à la décision afin de progresser dans une trajectoire concrète, ainsi qu’Arkéa s’y était engagé avec son plan Transitions 2024.